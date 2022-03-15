從俄烏戰爭，我們了解到「北約東擴」與「歐洲安全」其實一點關係都沒有，而是美國軍工複合體利益需要的東擴，華爾街資本主義與美元霸權需要的東擴，是繼冷戰後美國仍不放棄徹底搞垮俄羅斯的東擴。

相對於法德等國希望俄烏早日言和，美國卻不希望俄烏坐下來談，更不希望和，美國要的就是烏克蘭扮演好落實美國戰略棋子的角色，與俄羅斯纏鬥下去。對美國而言，只要能夠讓給俄羅斯受到最嚴厲的經濟制裁，烏克蘭人的性命又算什麼。從北約東擴到俄烏戰爭，歐洲都是美國的「他者」。

這場戰爭不論結果如何，俄羅斯經濟已經大傷，且美歐俄之間的矛盾嫌隙更再加大，但是美國算盤中或許沒有想到的是，這場俄烏戰爭卻給了中共繼911事件之後，再一次的戰略機遇期。在2014年以前，俄羅斯的戰略重心是美歐，北京的重心也是華府，中俄之間彼此的互信基礎並不高，但是2014年的克里米亞獨立公投事件讓美歐與俄陷入了對立，爾後美國川普與拜登的全面圍堵中共政策，如此反而把中俄的關係往前推了一步。

在地緣經濟方面，以往莫斯科對於北京「一帶一路」的態度是疏離的，但是在俄烏開戰後，「一帶一路」與俄羅斯所主導的「歐亞經濟聯盟」會有更多的對接合作。在地緣政治方面，莫斯科應會回饋北京，特別在台灣與南海、新疆及區域安全問題上為北京背書。受到俄烏戰爭影響的歐洲經濟，將更需要維持與中國大陸的經貿關係。這些發展都會讓北京增加國際影響力，這些都不是美國所樂見的，但卻是美國所促成的。

同樣的，這場俄烏戰爭也會讓世界清楚地看到，「核子恐怖平衡」仍是國際安全維持穩定的法則。核子大國間只能打代理人戰爭，而不能軍事介入以免造成正面對決。美國與北約堅決不武力介入這場俄烏之戰的道理也在此。這也使得美國盟友清楚看到，美國不敢也不會以武力介入未來可能的兩岸軍事衝突。

相對於不在乎烏克蘭人的命，目前為止，美國還算是對台灣好的，只要台灣的錢。但是日後，美國是否會為了遏制中共挑戰美國的霸權，讓台灣走上烏克蘭模式，不惜犧牲台灣，挑起兩岸戰爭，美國再以全面制裁中共的方式來坐享漁翁之利？兩岸其實都是美國的「他者」。

烏克蘭領導人的悲劇在於，原來以為自己可以成為要加入北約的棋手，最終發現自己連個棋子都算不上，而是把整個烏克蘭變成了殺戮的棋盤。美國這個棋手，卻是個事前美話說盡，事後不理的「他者」。烏克蘭人民的悲劇在於誤信美國的謊言，被美國所利用，最終卻是人財兩失。

俄烏戰爭給台灣的啟示是多方面的：美國以自己的戰略目標為絕對優先，美國不敢與核子大國正面衝突也是事實，美國為達到自己的目的，不惜犧牲烏克蘭也是事實。

相對於中東阿拉伯難民湧入歐洲時所受到的歧視與拒絕，大量的烏克蘭難民算是幸運的，他們因為是白人，是廣義的基督徒，在湧入波蘭等國時並沒有受到拒絕。美國及西方會用「人飢己飢，人溺己溺」的同理心來看待不是白種人的「他者」兩岸人民嗎？如果不會，一味地把台灣的安全與命運放在美國的身上，值得嗎？

兩岸關係的政治難題還是要自己用智慧處理，不要隨意相信「他者」的承諾，落得最後人財兩失，這應該是俄烏戰爭給台灣最基本的啟示。

（作者為孫文學校總校長）