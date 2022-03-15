台灣民眾黨在3月12日於高雄舉辦首場研討黨核心理念與政策的「華山論壇」，論壇上學者專題演講指出，台灣當前的問題就是政府已經數十年沒有經濟一體性的規劃，許多政策都是短線思考，沒有國家戰略整體考量與延續性而常常自相矛盾。柯文哲也深有同感，指示民眾黨內要更加研究國家政策長期一體性的規劃。

然而，當前的政府，卻表現出不只長期性問題，而是立刻都會自相矛盾，外交部向立法院報告稱：中國必將付出慘痛代價；國防部長邱國正卻表示國防部都避免作戰，「一旦作戰，大家都很慘」。

外交部竟然會和國防部不同調，這看在普世的正常國家，簡直不可思議，正常來說外交與國防單位的發言應該同調，在少數狀況，外交與國防立場不同步時，外交的立場應該是盡可能維持外交手段，而國防單位的立場則是隨時堅稱有完善備戰，不論實際狀況如何。

在民進黨政府，卻是創下天下奇觀，主導外交的外交部喊戰，可是，主導軍事的國防部，卻說要避免作戰，還說作戰會很慘。吳釗燮、邱國正兩人都是蔡英文總統的愛將，主張如此自相矛盾，更是角色倒錯，而且，這還只是最近的一次，先前已經發生過好幾次身為外交部長的吳釗燮喊衝喊戰，身為國防部長的邱國正喊避戰的同樣情況。

蔡英文總統到底是要把國家帶向喊戰，還是避戰？如果蔡英文總統要全面準備戰爭，那為何要任用一個總是主張避戰的國防部長，如果蔡英文總統的國防部長認為備戰不足所以應該先臥薪嘗膽，那麼，在現實戰力的考量上，總統也應以先避戰為國家最佳生存策略，那為何又任用成天喊戰的外交部長？

更根本的問題是，外交部長應該不到最後關頭，不輕言戰端，盡可能以外交手段達成國家戰略目標，以外交折衝消弭戰端，結果外交部長竟然在喊戰？國防部長則是居安思危，不論有無戰爭風險，都隨時做好戰爭準備，備戰敢戰而不畏戰，結果國防部長竟然在避戰？

外交國防的自相矛盾、角色錯亂，只是民進黨口號執政、全然不顧實際的冰山一角，不只國防外交，在經濟產業上也是，吹捧台積電為護國神山，但是台積電需要大量電力，卻又不做長遠的能源戰略規劃，一下說要蓋深澳電廠，一下子又說不需要，然後才突然發現需要蓋天然氣第三接收站，急如星火，遇到阻力又說可以外推晚一點沒關係。

815大停電時說要發展分散式能源並提升電網韌性，姑且不論這是不是頭痛醫腳，結果過了好幾年，到303大停電，又說是要發展分散式能源並提升電網韌性，那中間這幾年到底做了什麼？民進黨政府從不跟人民交代，全黨上上下下只顧著論述「停電不是缺電」。

台灣人民還可以把政權繼續交給這種政黨嗎？台灣需要一個真正務實處理問題，了解國家戰略需要整體性規劃、長期性規劃，至少，外交要幹外交，國防要幹國防。我們只求一個正常的政府，有這麼難嗎？（作者為民眾黨副秘書長）

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