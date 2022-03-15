每一個執政者都希望自己是受到肯定的，但是如果缺乏整體的施政藍圖與願景，只是希望依賴表象式的改革來爭取民眾的認同，那要長治久安恐怕是天方夜譚。這種虛張聲勢的執法，最後終將會變成虛有其表的政績，這樣的結果，難道是執政者所期盼的嗎？

近期居住在高雄的波蘭記者Tomasz Śniedziewsk抱怨，常有騎士騎到人行道上，還對行人按喇叭，從後方催油門逼讓路，更指出這種狀況在高雄是到處都在發生，而陳其邁市長表示會加強執法、嚴格取締。果然市長一震怒，高雄員警總動員取締「高雄式騎法」，一天就開出427張罰單。

但假若每次都是如此，根本就是治標不治本。大家回憶一下，在不久之前的高雄，發生酒駕致死衍生出家庭悲劇後市長的反應，一樣是震怒，一樣是加強執法，甚至更早之前城中城發生大火，市長也是震怒，然後加強執法，但是結果呢？這顯示出高雄行政官員的缺乏自律與怠惰，而陳市長總是在事發後立即作宣示動作，看起來是對事件立即止血式回應與反映民意，但實際上卻凸顯執政缺乏方向，只會用「雷聲大」、「震怒式」的行動來掩飾問題。

這次「機車騎上人行道」等行車問題，如果警察日常可以多用一點心，絕對會有更好成效，因為這在高雄是很常見的。「高雄式騎法」很常見所以大家就放任，警方睜一隻眼、閉一隻眼狀態下，讓這個習慣成為日常，更進一步看，如果警方可以針對停放在人行道的機車進行拍照取締，應該也可以減少機車騎上人行道的情形。

更令人憂心的，當我們看到市長震怒之後的結果是取締的亮眼成績，而這樣的強硬執法態度經常都無法持久，因為當警方鬆懈後，問題還是重複出現，假若警方沒有將此取締列為長期執行的重點，就恐怕只是回應當時民眾憤怒、外媒指責與馬屁式迎合陳市長而已。

當然，市民的自律不足也是必須檢討的，就像成為高雄人特色的逆兩段式左轉到現在都還是存在，現在如果機車直上人行道也算在高雄人頭上，那高雄人不自覺形愧嗎？另外，更奉勸陳市長，看看當初郝龍斌對取締機車上人行道的魄力，參照高雄市現在的情況，應該有更深的體悟才對！

（作者為正修科技大學通識教育中心教師）