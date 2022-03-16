5年前，莫名其妙卻又真真實實的來到了這個地方，還記得高考那年，和妹妹說，等你也考完了，咱們一起去台灣玩（有個愛看偶像劇的表妹，這是完美的計劃）。可誰知，他哥在那一年的高考之後，扎扎實實的在這島上待了下來，一待便是六年求學時光。

兩年的台中，兩年的台北，轉學讓我對台灣的深度有了些許瞭解，當然，也對我自己有了肯定。兩年前，帶著180斤的體重，和曾經的青澀，以及一臉茫然，降落桃園機場，那一年，對一切，總是陌生的，對一切，眼中都是因好奇而起的好感。就和所有剛到台灣的人一樣，這的人情，這的小確幸，還有滿街的文藝，無不成為誇讚的對象。隨著一年一年，慢慢的，不說自己和他們融為一體，但總覺得，這個曾經僅僅出現在文綜考卷上的地名，如今和我竟已如此緊密，不時回想都覺得，唯有神奇。

四年時間，恍若隔世，台中，是我對台灣認識的開始，從那時起，便認為，這是個簡化版的日本。大三那年，轉學了，將要在台北開始我餘下的大學青春，而那時的我，初到台北，便把那個兩年肆意揮霍，肆意浪蕩的地方——台中，當成是我的第二故鄉。也不知道從什麼時候開始，下台中的文字敘述，總是回。每當週末，搭上客運，看著窗邊閃過的風景，一幀一幀，當秋紅谷的豪宅出現時，竟有種到家的感情，也許那是這個被我稱之為「孤島」的地方，唯一個，再回首，往事並不如煙的地方。熟悉每一條機車呼嘯而過的街道，熟悉每一個路過或曾停留過的街邊小攤，熟悉，每一處曾經熟悉的腳印。而如今，我知道了，這可能是對似曾相識的懷念和不捨。

經歷了一次畢業，經歷了無數次的送別，不止一次的想像，當我永遠離開這裡的時候，會是怎樣的心情，大家都說，像是夢醒了，也許吧，畢竟這塊土地，那麼的與眾不同。念念不忘，必有回響。

想的，是微醺的半夜走在羅斯福路上；想的，是伴著混沌的日落跑過景美長長的河堤；想的，是帶著迷離的雙眼擠上早高峰的台北捷運，往淡水一路奔馳；想的，是從西門到中正紀念堂，穿過永康街到師大夜市，走過台大帶一杯青蛙撞奶回到景美。

要說台灣，我沒有信心用簡短的話語訴說四年台灣的日夜所見，或者說，我並不認為有那麼幾句清晰明瞭的語句可以形容這個亞細亞孤兒的內心。當然也沒辦法一面的，評說這個島嶼的好壞，相信與你與我，對它總有好也有壞 。這裡的媒體自視清高，秉持最高的新聞第四權，卻抵擋不住一股滿滿的銅臭味；這裡的民眾以擁民主為榮，但又不得不承認這裡殘破的體制，可笑的民主；這裡的社會一聲謝謝，讓它有了「最美的風景是人」的讚美，但終究得要承認漸漸少去的就業，薪資，逐級掉落的經濟等等需要被重視的現實殘酷。

他們渴望被看見，希望世界能夠知道有一個地方叫台灣，這是一個自信和自卑並存的地方。不想承認，卻又不得不承認，海峽的對岸早已不是曾經歷史課本中的「赤貨塗毒」。

但對這，我想我的情感流戀，多於厭惡反感，我能理解，也願意去理解，台灣有自己的生活模式，其中有讓我羨慕但也有讓我厭惡不以，我想這不是觀點不明確，而是待久了，瞭解了，就像一個人，總有好有壞，無法一面評判，只能用理解和希望，理解他的作為，希望他的未來，終究是好的。

我的台灣，自己的一段青春，享受一人冥想時的寂靜，也享受眾人瘋狂時的喧嘩，曾經嚮往有一個她陪伴走過，在這看起來如此浪漫的地方，有一次偶像劇般的經歷。而如今，可以說已不再輕狂，就像有人對《你的名字》那段愛情的評價一樣，有些愛只發生在年少時，的確，有些愛只能發生在年少，我慶幸年少時有愛，但是惋惜，島嶼之中少了愛。

好多人說，呆了四年怎麼還要繼續，厭倦是自然，但我無悔在這裡得到的。（姚俊安）

（本文來源：「兩岸青年」公眾號）

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