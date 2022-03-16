民國64年，我在中視新聞部做事的時候，認識了翟翬與臺靜農，翟寫了：

〈回憶與臺靜農父子談「二二八」〉

今年的「二二八」來臨了，有的人行禮表追思；有的人出遊度連假，更有人在各種媒體中談「事情真相究竟如何」、「到底死了多少人」等等話題！看著政黨屬性不同、政治立場迥異的人們，忙著「一案各表」，尤其當你了解這些論述有益的不是國家的團結；而是政黨的利益，心裡難免感慨。我無意對這些論述表示意見，但是會想起民國60年進中視後，造訪老同事臺益公家，親近臺靜農老伯的一些往事，尤其是談到「二二八」的那一晚！

民國58年到60年代初期，當時中視開播的元老記者只有6、7組人，大家相處如家人，臺益公是人緣最佳；也最活耀的攝影記者，我從58年實習；到60年考進中視後，很幸運的得到他們的照顧，公餘之暇大家都玩在一起，當然包括造訪阿臺的家（隔壁就是彭明敏家）。

有一次剛好是「二二八事件」前夕，不免聊到當年「二二八」的情況，臺益公回憶當時風聲鶴唳，在他們家幫傭的歐巴桑，先是通知他們許多本省籍的民眾已集結街頭巷弄，見到外省人就打；甚至有因而喪命，於是協助他們全家躲到日式房子的地板底下應急，不久聽見群眾侵入房舍搜查，並從縫隙中看到那些人手上的木棍和可能致命的「凶器」，之後這位歐巴桑和家人又設法利用空檔，帶領他們全家逃到歐巴桑的家裡，經歷了驚險的一晚…。

臺益公談到這些往事，眼裡雖有情節，但表情平和，沒有驚恐或怨憎，臺伯伯在旁更是臉上掛著一抹微笑，彷彿在聽別人的故事，顯現這對父子的寬宏氣度，事實上他們經歷的絕不只那一晚；而是風聲鶴唳隨時有生命危險的一段時日，他們熬過來了；心裡有的只是對台灣歐巴桑的感恩，其他情緒都已放下，不用喊「包容」，他們已散發出對人與事的「正能量」。

馬政府時候登山猝逝的準內政部長廖風德（筆名廖蕾夫1951年4月17日－2008年5月10日）在他的博士論文〈台灣光復與媒體接收〉，就說媒體放任是二二八倭亂的主因。但9天後國民黨主政，卻完全否定廖部長講的常識，與倭獨一起跟拜二二八。

葉明勳。（周慶輝攝）

當年中央社駐台特派員的葉明勳，及國民黨執委丘念台，也都說當時的民間言論是「社會禍亂的根源」、「濫用言論自由」；葉明勳在45周年感言中說：戰後民間報紙言論的自由，政府很少加以限制，於是，報紙天天批評政府，政府不加以澄清，而這些批評很少建設性的，人民不明底細，經常在看這些充滿煽惑性，逞一時之快的文章，久而久之，自然積非成是，扭曲了對政府的形象，這種潛在的因素，也就成為誤導「二二八風暴」的激盪力量了。

陳儀卻毫不干涉言論自由，自認公道自在人心，任譭任謗。當年刊載的這些捏造和攻擊，就白紙黑字，被後來的台獨引用為「史實」！

所以，二二八的歷史完全顛倒，真相被掩蓋，現成了倭寇皇民復辟求獨的根基，把他們當年的打殺支那之舉完全美化。實在陳儀是最好的愛民清官，蔣介石、陳儀當時的處理也極對，其錯最多只是誤判寬仁而已。

二二八以前，陳儀要把軍隊調走，其親信湯恩伯來台勸阻，說：「台人新附，人心未定，一旦有變，何以應付？尤其是在日軍服役及勞工分子，因受日人皇民化教育，恐其仇視祖國，可能結聚作亂，需駐軍防變。」陳儀說：「我以至誠愛護台灣人，台人絕不會仇我，萬一有意外，我願做吳鳳。」

二二八事發後蔣介石即在〈上月反省錄〉中寫道：「台灣暴民乘國軍離台，政府武力空虛之機，發動全省暴動，此實不測之禍亂，是亦人事不臧，公俠疏忽無智所致也。」他又寫：「台灣群眾為反對紙煙專賣等起而仇殺內地各省同胞，其暴動地區已漸擴大，以軍隊調離台灣，是亦一重要原因也。」

二二八的起因主要是倭寇仇視支那，即湯恩伯擔心的台籍日兵仇視祖國等情結，加上美機轟炸、經濟蕭條、戰後糧食短缺、通貨膨脹及社會秩序破壞等，不過這只是次要因素。所謂的「官逼民反」或「窳政」，都是欲加之罪，完全是政治扭曲後的假記憶，並非歷史真相。首先來台的中央社駐台主任葉明勳就說，陳儀廉潔律己，他一下飛機就說：「我是來做事，不是來做官。」

陳儀帶來的幹部如嚴家淦、任顯群、孫運璿等也是好官，但他忽視了台灣甫脫離日本統治，猶未調養生息的特殊社會環境，民主寬容，在政治上放得太鬆，給台胞參政權，電台報紙、集會遊行皆放任自由，結果反生意外。

紀念二二八實在說不通，因為當天是外省人被大量毆殺，延續多天，到3月底事已平，還有幾千人擠在基隆碼頭，想逃回福建，如驚弓之鳥。

現在談二二八最不可思議的是，只有好人，沒有壞人。事件中前死的外省人無辜，後死的本省人也無辜，那壞人到哪裡去了？

事件後陳儀隻身離台，其政策及幹部未動，後來的陳誠蕭規曹隨，所謂的「窳政」，究何所指？

經歷此事的新聞界人士江慕雲，在一篇〈為台灣說話〉的文章中，對陳儀在台灣的施政，有下列評述：「陳儀長官沒有希望台灣弄不好的理由，他有理想，他想著在海島真正實現三民主義，作為三民主義的實驗園地。他要在一個目標和一個組識之下，使政治、經濟、教育、文化、獲得全般的配合，使海島成為一個真正的樂園。

他採取建立經濟防波堤的辦法，在經濟上以專賣貿易政策彌補省庫的財政，以獨力來擋拒中央對台灣的索求，以政府經營的工廠發揮生產效能，用大量資金，從事復興建設，也企圖以政府的土地交給佃農集體耕種…。他反對台灣駐兵，他絕不希望而且也不必要以軍隊來增加台灣人民的麻煩和負擔，認為這不是征服的土地。他有理想，有計畫，有魄力，他應該欣受台灣人民的擁護，而事實竟不盡然。」

國府的行政院長翁文灝曾以此詩懷陳儀：

「海陸東南治績豐，驚心旦夕棄前功；

試看執楫理財士，盡出生前識拔中。」

【未完待續，郭冠英專欄每周三刊出】