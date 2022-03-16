以要求烏克蘭不得加入北大西洋公約組織（NATO，簡稱北約）為理由，俄羅斯派軍隊在烏克蘭邊境演習。在一連串談判未達目的之後，俄羅斯在2022年2月24日集結幾十萬大軍入侵烏克蘭，並展開激烈的戰鬥。根據目前戰情的發展是短期結束或長期對峙，甚至互相制裁報復，仍然撲朔迷離。

如果戰事可以短期結束，經濟回到既有的成長軌道，對全球通膨、經濟成長的衝擊不大，因此，各國政府政策預計不會有太大調整。不過，一旦進入長期的對峙，在油價攀升後，美國的通膨可能會失控，甚至拖得更久。如此一來，將使聯準會陷入兩難的地步。不升息無法控制通膨，升息又擔心會使經濟下滑，陷入停滯膨脹的困境。因此，升息的幅度、速度可能會減緩。由原本預期3月升息2碼，將降低為1碼，甚至不升息；原本全年升息6至7碼則降為3至4碼。而最糟糕的情況是，歐美對俄羅斯展開全面經濟制裁，而俄羅斯也以切斷天然氣為報復，在天然氣、油價飆升後，經濟衝擊將蔓延全球，有可能使全球經濟成長減半，甚至回歸零成長。

就市場的反應觀之，以往幾次全面開戰的經驗，包括2001年的阿富汗戰爭、2003年的伊拉克戰事，以及2014年的克里米亞危機。開戰前市場提前反應，使風險性資產受挫，但戰爭爆發後反彈回升。在戰爭爆發之際，避險的標的以公債、黃金、美金、日幣為主（以及少部分的人民幣）。

至於戰爭對全球產業的影響上，因為俄國為天然氣、石油及小麥、玉米的重要生產國，烏克蘭同樣是小麥、玉米的重要出口國，因此，油價、天然氣、大宗物資的上漲，將使塑化、鋼鐵產業景氣向上，以及農產品、原物料等價格上漲。

當然，戰爭會使得半導體的供應鏈斷鏈（尤其以歐洲為主），導致全球晶片持續短缺，對亞洲的半導體產業有利。不過，由於烏克蘭跟俄羅斯都是半導體、電動車原料出口國，如鈀、氖、鎳等，原料的短缺將使相關產業因取得原物料有困難，也會促使價格上漲，對於若干中小型的半導體廠商在原料取得上比較不利。同時，對汽車、航運、航空等產業帶來衝擊。

其次，大宗物資價格上漲，通膨壓力增加，聯準會在通膨壓力與經濟成長之間必須做選擇，貨幣政策將面臨考驗。大宗物資的短缺也會使下游的食品、紡織成衣等產業受到衝擊。再者，石油、天然氣價格的上漲可能會蔓延到整體產業，造成產業的成本上升、營收下滑，最終導致全球經濟下挫。

至於對台灣經濟的影響，根據主計總處的分析，對GDP影響不大，對貿易出口的影響也尚未顯現。不過，大宗物資價格、石油、天然氣價格的上漲，可能會使通膨的控制更加困難。央行升息的速度、強度可能要視聯準會的動作而定。惟台灣的通膨率遠低於美國，升息幅度、速度應該會低於美國。

不過，俄羅斯的GDP雖然不大（1.4兆美元），但卻是歐盟重要的貿易夥伴，占比約40％，歐盟也是中國的重要貿易夥伴。因此，戰事會使歐盟、中國貿易下滑，進而影響台灣的出口。在台灣配合歐美對俄羅斯經濟制裁下，可能會使台灣對俄羅斯出口的電腦下游終端產品，以及工具機、自行車、健康器材的輸出受到影響。在金融業方面，台灣對俄羅斯銀行的曝險不多，但國內對俄羅斯、東歐相關基金可能會有相當的損失。

不少觀察家指出，普丁是政治、軍事狂人，心中懷有恢復蘇聯光榮的夢想與使命，如果中國在背後予以經濟支援，恐使戰事拉長，對全球經濟的衝擊也將更大。

中國在俄烏戰爭中不表態，因為擔心一表態就得罪了歐洲、美國，它未來的市場開拓、一帶一路、制衡美國也需要歐盟的協助。但中國如果從石油、天然氣及大宗物資進口上協助俄羅斯，將使俄羅斯的戰事可以走得更遠。一旦中國與俄羅斯聯手，將使全球的不穩定更持久。

不過，俄烏大戰長期發展下來，對俄羅斯不見得有利，因為本來是一盤散沙的北約，在歐盟重新集結下，北約開始重新團結。同時，俄烏戰爭之後，歐盟會更積極的規劃，降低對俄國天然氣的長期依賴。此外，國際的經濟制裁也會使俄羅斯的經濟雪上加霜。

展望未來，台灣應該記取烏克蘭的教訓，避戰但不畏戰。當然，輕啟戰端對台灣是不利的，兩岸持續的對話、溝通、和解，才是消弭戰事的最好手段。