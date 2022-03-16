看著媒體以斗大的標題寫道：行政院長蘇貞昌在立院答詢時指出，「中國若先第一擊，絕對沒倖存機會」！剎那間，以為是該官媒漏字或誤植。於是，連忙透過關鍵字查找其他新聞媒體的說法，結果發現：各篇報導盡皆相同。這確實讓人無法想像，蘇貞昌的答詢原話，竟就真的是：「中國若先第一擊，絕對沒倖存機會」！

這位手抄掃把，反中、抗中、去中的蘇大院長怎會如此地，讓他的國文老師坐立不安？請看倌們再仔細瞧瞧，就蘇貞昌所說：「中國若先第一擊，絕對沒倖存機會」！蘇貞昌懸而未說的那個「誰」？究竟是哪些個「誰」，絕對沒倖存機會？老天鵝們啊，這可是會嚇死一大群寶寶的呀！

「絕對沒倖存機會」，如果指的是蘇貞昌自己，大家必定都可理解。因為他自願手持掃把殉難，眾人也願意為他同呼一聲「威武」。其次，蘇貞昌若指的是「台灣」絕對沒倖存機會，基於同島一命，且事實無處可逃，大夥兒也只能認命。畢竟，往西看看烏克蘭，人家最起碼還有個幾條「人道走廊」可以遠避戰火。

反觀台灣，則是連「門兒」都沒有。一直以來，民進黨經常噴嗆不同意見者，去跳那沒加蓋的太平洋或台灣海峽！這下子可好，既然「絕對沒倖存機會」，自然也就只剩下「跳海」一途。如此看來，還真該讚嘆前總統馬英九，他長年鼓勵全民學游泳的先見之明。

其實，想也不必想，蘇貞昌嘴皮子底下的「絕對沒倖存機會」，直指的當然就是「中國」！蘇貞昌意圖要讓中國「絕對沒倖存機會」，如果他不是個妄想的夜郎，就只是閒拿自己的影子壯膽。蘇貞昌打算讓中國「從遼東半島到海南島」，都「絕對沒倖存機會」，那也只是中國的東部沿岸地區而已！沿岸以西的一望無際呢？中國有沒有機會「倖存」？

蘇貞昌的「絕對沒倖存機會」，顯然是一種肇因於觀想偏差，而窒礙衍生的邏輯謬誤。這種在實質上，根本保衛不了人民的「唇槍舌劍」、嘴皮子式的勇武，至多，只能在立法院裡「反質詢」若干立委，讓民眾有些飯後娛樂新聞可看。至於，「中國若先第一擊，絕對沒倖存機會」的確切落實，則建議先把國文的語意表達學好再說！

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