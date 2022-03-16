到今天還是想不通，為何面對千里之外的俄烏戰爭，台灣一定要選邊站？

俄烏都是中共的盟友，前者是中國的堅定友邦，後者提供軍事武器及技術給中國，而且烏克蘭及俄羅斯兩國都提供原料石油給台灣。這兩國都不應該得罪！

一個有智慧的領導人，在這兩國發生衝突的時候，就該保持沈默，不偏袒誰，就誰也不得罪，不是嗎？就這麼淺顯不過的道理，為何蔡政府一定要選邊站，一定要站在烏克蘭這邊，痛罵俄羅斯是侵略者？難道就因為美國老大哥要你跳出來對著俄羅斯吠幾聲，你就必須得吠幾聲？結果得罪了俄羅斯，把台灣列為「不友善地區」，究竟對台灣有什麼好處？

中共就很聰明，俄烏兩國都是他的盟友，他就噤聲不語，保持中立；台灣一個蕞爾小國，為何一定要在虎豹相爭中，表態支持一方？

有時候我們真痛恨這些不知天高地厚的綠營政客，動輒「今天XX，明天台灣」，不是香港就是烏克蘭，改天又會是誰呢？你不說話，沒人會說你啞巴；你不表態保持中立，也沒人會怪你。為何一定要表態支持一方來得罪另一方，究竟能為台灣爭取到什麼好處？

俄羅斯會如何報復不友善國家地區，我們不知道，但是等到俄烏戰爭一結束，就看著人家如何來收拾你吧。

跟著美國屁股後面吠兩聲，或許可以讓美國政府開心，但是賠上的是讓台灣未來的處境越發困難。烏克蘭不會因為你今天聲援他，就把武器飛機技術轉移給你，也不會跟你結為友邦，更不會承認你，因為中國才是他們永遠的盟友，不是嗎？

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