2019年7月爆發總統專機洋菸走私案，引起台灣輿論譁然。原本外界質疑沒人敢對這些涉案的「國王人馬」，包括蔡總統口中的「小美」羅雅美開鍘。但是蔡政府迫於民意壓力，不得不對相關人士做出懲處。可是這些人士都是蔡總統的心腹，受到懲處使蔡總統心如刀割。

據報載，風波過後，蔡政府將罪推基層，從總統府侍衛長到「小美」，一一獲得平反，依舊升官發財。

例如總統府警衛室前主任陳敏華被記一大過，一年後晉升少將，被稱為「七星少將」；總統府侍衛長張捷，因私菸案調任陸軍司令部委員，去年又調任國防大學副校長兼戰院院長。羅雅美也在事過境遷後回任資深副總，準備晉升華航總經理大位。

「國王人馬」先貶後升，可以有兩種解讀。其一是這些人士都是蔡總統的心腹。因為一時不察沿襲陋規犯下大錯，其情可憫。風頭過後當然必須再予重用。另一種解讀就是綠營其實根本沒有人才，除了這些人馬無人可用，沒有其他選擇。

前者很有可能，卻顯示蔡總統師心自用，用人唯親。後者更有可能，但如果確實如此，不但是蔡政府的悲哀，也是台灣人民的不幸。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※