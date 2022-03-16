昨天看到立法院某位外交及國防委員會的立委在節目上將打仗與打電動畫上等號。言下之意，會打電動就能夠上戰場。

如果這個邏輯是正確的。所有軍種都應該有電玩室，電玩課程，電玩官，電玩排，電玩營，最好能成立電玩師，或許把國防部改為「電玩部」可能更確切。

從此以後，教召就簡單多了，回到軍營就練習打電動。持槍免了，體能訓練免了，野外訓練免了，工兵救援免了，因為所有訓練都可以用電腦模擬處理。

國人必需要了解，作戰不是只有射擊，戰爭是會流血，也會看到血的。現代戰爭靠的不是個人有多少戰鬥經驗、懂得用多少新式武器，也不論你是否是特種部隊，只要是不成體系的作戰模式，在實際戰場上的存活時間，都是以分鐘在計算。電腦與手機可以用來玩網路遊戲，可以在網路上進行認知作戰，但是要面對真實戰爭中的殘酷現實，可是要有豐富的專業、身臨實境的反應，以及團隊的協調能力呀！

遊戲的 Game Over 可以重開機，戰爭的 Game Over 可是會命喪黃泉，無法重來的。立委大人們，別再開這種玩笑了，「抗中保台」不是靠電玩，更不是靠你們主張電玩保台就能夠守護台灣！

民進黨政府若不想努力與大陸尋求創造和平，也不敢在政治與經濟層面上與中國大陸做對抗，而只希望在軍事上做對抗的準備，勢必得要調整心態、延長役期、強化軍事訓練、模擬更嚴苛與惡劣的生存條件，並且男女都必需接受軍事訓練，人民也需要時時刻刻學習戰爭相關的知識，才能夠具備最基本的自我保護能力，不至於面臨戰爭時的手足無措！

戰爭不是兒戲，政客們更別為了想騙取年輕選票，就把戰爭當做吃雞遊戲。它不會讓我們的生活獲得高分，而是將我們打回到蠻荒時代，回到那個沒有水電、網路、充足的食物及醫療，與人人得面臨物资與精神痛苦的歲月之中。

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