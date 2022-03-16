元月才拿到近10年來首張新聞台執照的鏡電視，高層人事動盪不安，繼前董事長陳建平遭「政變」下台，新任董事長李永豐上台11天又突然請辭，傳聞5月開台還會有人事異動。NCC（國家通訊傳播委員會）對鏡電視亂象卻視而不見，該把關之處輕輕放過，暴露了NCC為民進黨政媒共生體護航的事實。

陳耀祥說一套做一套

鏡電視的靈魂人物是代表性八卦雜誌《壹週刊》前總編輯裴偉，因他一貫的新聞風格及與綠營的密切關係，外界對鏡電視的新聞專業頗多疑慮。NCC審照時要求鏡電視與鏡週刊集團必須各自獨立營運，他因而辭去鏡電視董事長職位，由陳建平接任。

但鏡電視取得執照後，人事波折不斷，3月4日董事會中，勞工董事盧宥伶突然以「干預新聞」為由要求撤換陳建平，紙風車創辦人李永豐、導演楊雅喆兩位董事隨即附議，短短幾分鐘就把陳建平趕下台。隨後就撤換新聞部總經理，由前民視公關部副總蔡滄波接任，媒體報導出於綠營高層的推薦。

這場突如其來的人事異動，被外界形容成「政變」，事實上，雖是一家媒體的人事更迭，背後卻搬演著各方政治勢力的角逐。過了短短11天，李永豐又以不斷遭施壓為由提出辭呈，由楊雅喆暫代董事長。

鏡電視高層人事頻頻震盪，連大股東也措手不及，其他負面傳聞更是不斷。裴偉籌設鏡電視，卻又透過自己一個實收資本額只有50萬的停雲公司，收取鏡電視每月150萬的顧問費。

民眾黨立委蔡壁如就提出質疑，停雲顧問公司是否是用來收錢付錢的空殼公司？NCC主委陳耀祥知不知道停雲公司付錢給身分敏感的「有力人士」，以取得鏡電視的頻道執照？NCC為何要私下向裴偉報告針對鏡電視尚未公開的調查資訊？

此外，鏡電視與鏡週刊集團人事大量交集，2、3月鏡電視有1百多人勞權移轉到鏡週刊，兩個機構疑有相互經營權干擾的問題，但面對外界的諸多質疑，NCC主委陳耀祥只說，鏡電視已回函表示沒有裴偉領顧問費和人事不清等問題。

影武者NCC唯綠是從

NCC通過鏡電視申請時，2位媒體出身的委員王維菁、林麗雲曾提出不同意見，特別點出「該頻道之實質控制人隱晦不明，公司治理有潛在風險」。陳耀祥若無私心，理應依據委員的疑慮釐清鏡電視到底誰在管事？背後哪些力量在拉鋸？對日後的新聞方向與品質有何影響？是否損傷閱聽大眾接收獨立公正訊息的權益？

陳耀祥說一套做一套，在發給鏡電視執照時，設下史上最多的40多項附加條款，企圖以最嚴格的規範，化解外界的疑慮，但面對這一連串人事亂象，其寬容護航卻讓人聯想，和當初封殺中天新聞台時雞蛋裡挑骨頭的嚴苛真是有若天淵。陳耀祥暗助下，民進黨已全面掌控電視新聞頻道，以「順我者昌，逆我者亡」的高傲態度操控輿論。

如今綠色政媒共生體喊水會結凍，成為民進黨操弄資訊洗腦民眾的武器，獨立、超然、公正等媒體信念，早已被踐踏入塵泥；黨政軍退出媒體的口號，成了諷世的笑話。鏡電視之所以順利過關斬將，內部鬧出多少風波也不擔心被撤照，不就是因為後台硬，將來影響力強，誰會不長眼去當惡人？

NCC組織法寫得很清楚，成立宗旨是為了落實憲法保障之言論自由，謹守黨政軍退出媒體之精神，促進通訊傳播健全發展，維護媒體專業自主，有效辦理通訊傳播管理事項，確保通訊傳播市場公平有效競爭，保障消費者及尊重弱勢權益，促進多元文化均衡發展，提升國家競爭力。但NCC所做所為卻背離成立宗旨，剝奪言論自由，侵害媒體專業自主。

黨政軍退出媒體是民進黨創黨的重要價值觀，如今府院卻濫用人事任用權讓NCC成為綠色政媒共生體的影武者，封殺中天，扶持華視，護航鏡電視，一切唯綠是從，NCC若背棄自己的成立宗旨那還有存在的價值嗎？行政院數位發展部成立後，NCC是否應予裁撤？