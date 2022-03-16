俄烏戰爭引發舉世關注，國人投射兩岸情勢發展，輿論發酵「今日烏克蘭，明日台灣」，綠營乘勢高舉抗中保台大旗。影響所及，台北市長柯文哲宴請中企老闆，就被綠營大肆抹紅，難怪柯文哲大嘆，要嘛就不要核准中國企業，核准了又要當匪諜、間諜看待，真是奇怪！

各縣市首長基於城市外交，皆會宴請美商、日商或陸商代表，只要是合法在台灣登記的公司，既可以增進聯誼同時爭取投資，是再普遍不過的事。柯文哲是首都市長、也是雙城論壇東道主，加強與對岸企業老闆交流，更有其必要性。綠營趁俄烏戰爭緊張情勢，把這場宴會放大為柯P與老共偷偷摸摸交流，操弄意識形態莫此為甚。

綠營抹紅敵人的伎倆幾乎是如出一轍，首先由民代抨擊柯P浪費公帑，宴請中企老闆卻不敢公開名單，接著由政論節目、名嘴鋪天蓋地影射柯P與老共暗通款曲，再神來一筆把工總內訌主角祕書長蔡練生扯進來，描述成這場「紅統飯局」原來是老藍男蔡練生牽的線，而蔡練生就是為了大停電想讓蔡政府難堪，理事長王文淵不准，兩人才鬧翻。一箭數鵰，不得不佩服塔綠班聯合作戰的能力，黑的可以完全翻成白的。

這一套抹紅方程式渲染力十足，而且影響力也屢試不爽。未來在年底九合一選戰中，一定會不斷的被複製套用，只要能把輿論戰導向「一切攏是阿共仔的陰謀」，抗中保台大旗搖一搖就有票。

只是中企老闆與台北市長吃頓飯真有那麼嚴重嗎？如果中企老闆都是匪諜，核准這些公司合法登記的政府官員，豈不是與匪共舞，個個都是通匪共犯？綠營操弄反中實在過頭，真不知道這樣下去對台灣的發展有什麼好處！