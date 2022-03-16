俄羅斯打破現代文明不會發生戰爭的迷思，顛覆了世界秩序及國家行為規範，台海不可避免成為下一個可能衝突「熱點」，美國前國務卿季辛吉早就以第一次世界大戰的爆發警示台海的險惡。無論烏克蘭戰爭如何收場，可以確定民進黨「抗中保台」的危險性。

抗中保台的危險性

「美、英、澳聯手迫使中共開第一槍，對台灣發動有限戰爭，全球聯手對付中共，一個不穩定的中國將使其發展與國際地位倒退數十年」。這是去年出現的一篇文章，由於論點偏激，充滿了陰謀論，當時並未受到注意，但最近在網路發酵，這就是烏克蘭危機的立即效應，過去被視為不可能之事，可能成為活生生的事實。

中共是否武力犯台？是過去幾年國際社會最熱衷的議題，美國軍方高階將領甚至提出2027年時間表，但多數學者專家認為可能性極低，但俄羅斯總統普丁斷然出兵烏克蘭撼動了傳統思維，不過各界判斷不一。

一派認為，普丁可以，習近平當然也可以，普丁的行動會使習近平更大膽。特別是，美國領導的北約組織對俄羅斯都投鼠忌器，拒絕軍事干預烏克蘭戰爭，面對台灣，中共在台海擁有絕對軍事優勢，美國卻對台灣堅持「戰略模糊」立場，將更助長中共武統的可能性。至於西方國家採取的經濟制裁，假如俄羅斯能承受，總體經濟實力是俄羅斯10倍的中國更可自立、自助。

另一個觀點則認為，俄羅斯的軍事行動不如預期順利，遭遇烏克蘭的頑強抵抗，損失慘重，普丁顯然高估了自己的軍力，低估了烏克蘭的禦敵決心，現在又面對嚴厲的制裁，將拖垮俄國經濟，因此，記取俄羅斯的教訓，中共將不敢輕舉妄動，否則一旦軍事行動失敗，將導致政權崩解。

中共刻意避免將烏克蘭危機與統一台灣掛鉤，更不會因烏克蘭戰爭而調整對台政策及統一進程。中共外長王毅最近對中共立場做了最具代表性陳述：台灣問題與烏克蘭問題有本質區別，沒有任何可比性，最根本的不同在於，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題完全是中國的內政，烏克蘭問題則是俄烏兩個國家之間的爭端。

民進黨高層太好戰

令人擔憂的是，烏克蘭與俄羅斯的戰爭並未改變兩岸對立情緒與對抗路線的選擇，台海戰爭的風險反而更高。中國大陸在聯合國大會及安理會譴責俄國決議案中選擇棄權，希望與俄羅斯侵略行為保持距離，同時間反對台獨，堅持統一目標更為堅定。

王毅分別警告美國與台灣，縱容鼓動「台獨」勢力發展，挑戰和淘空一中原則，嚴重破壞台海和平穩定，不僅會把台灣推向危險的境地，也將給美方帶來難以承受的後果；以及民進黨企圖改變兩岸同屬一中，歪曲台灣的歷史，割裂台灣的跟筋，到頭來必將葬送台灣的未來，楊潔篪在和蘇利文會面時，也提出相同的嚴厲警告。

反觀台灣，蔡英文總統表示，「烏克蘭與台灣的局勢本質不同」，有信心維護台灣安全；民進黨認為，擁有台灣海峽天險、位居第一島鏈要津、全球生產鏈樞紐、以及國軍防衛國土的意志及戰力也不斷提升，將可嚇阻中共侵略野心。台灣這次更從美國的抗中代理人，跳到第一線揮舞譴責、制裁俄羅斯大旗，除標榜自由民主價值、美台戰略夥伴關係之外，更希望向國際社會彰顯台灣獨立性、主體性。

烏克蘭陷入戰火，台灣隔岸觀火，政府官員言談慷慨激昂，外交部長吳釗燮高調警告中共不要錯估形勢，否則付出慘痛代價；副總統賴清德也表示，如中共敢打台灣將是一國對抗多國，甚至整個國際社會。領導階層充斥好戰、不惜一戰的思維，卻罕見探討如何消弭戰爭根源，確保台海真正和平安全。

台灣不是烏克蘭，但戰爭造成的毀滅與災難是相同的，「今日烏克蘭，明日台灣」並非危言聳聽，季辛吉早就擔心台海成為塞拉耶佛，開第3次世界大戰第一槍，國家領導人應有責任免除台海開第一槍的恐懼。大陸一再宣示和平統一方針不變，民進黨拒絕統一，至少應對和平表態。