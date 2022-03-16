這個世界就是這樣，人們總習慣把眼光放在最吸引你和你最休戚相關的事物上，但卻常常忽略那些在角落中最不起眼的部分。是的，當我們仍在為疫情的揮之不去煩惱，當我們開始擔心通貨膨脹的壓力，甚至開始為今年會不會停電一肚子氣之際，早在俄羅斯入侵烏克蘭之前，新興市場就已經做好了迎接最痛苦考驗的所有準備。這場軍事衝突不過是讓新興市場面臨的風險再加碼，本就讓新興市場頭大的考驗在烏克蘭戰事發生之後，新興市場的危機會怎麼爆發很快就會揭曉。

我感覺吧，隨著西方展開對俄的經濟和金融制裁，各種破壞全球經濟運作的後續效應正逐次展開，新興市場將首當其衝，開始感受來自3個不同路線的衝擊影響：首先是全球流動性的收緊。儘管這場戰事目前只是讓金融市場的波動性加劇，但市場確實變得更加緊張。如果擔憂讓位給了恐慌，那麼搶購美元會進一步導致流動性的枯竭和市場的失靈，這有可能會像2020年春天疫情剛剛爆發時一樣讓大家無所適從，但大家別忘了現在的美國聯準會已經失去了當時可以大規模進行干預的低通貨膨脹背景。事實上，全球投資人已經開始蜂擁投入避險的資產。2月中旬以來，新興市場的股票一直都在下滑。

其次，資金競相奔往避險天堂還會進一步增加新興市場的借貸成本，讓債務負擔惡化。過去1個月，新興市場的企業債券殖利率與美國公債殖利率間的利差已開始上揚。當然，與2020年春疫情剛爆發的情況相比，目前看來還好，因為當時的利差1個月內就躍升了4個百分點。但過去兩年因為疫情紓困而導致的鉅額債務累積，已經讓新興市場的公共財政惡化狀況讓人不忍直視。

最後，隨著西方宣布的金融和經濟的制裁，企業和投資人將被迫重新評估地緣政治的風險定價。這可能會抬高原本用於衡量遠方資產的國家風險溢價，進一步增加新興市場的融資成本，並減少投資人對新興市場的投資興趣。大家都知道，在困難時期，全球投資人擔心的不是資本紅利，而是資本回收。如果投資人真的決定在新興市場收手，新興市場肯定會遭受難以承受之重。

我感覺全球金融市場即將進入另外一個階段，鑒於和俄羅斯相關的後續衝擊，新興市場的避險行為有可能愈演愈烈，本來，在歷經上世紀90年代的債務危機衝擊後，亞洲、俄羅斯以及拉丁美洲政府紛紛建立了應對外部衝擊的緩衝機制，例如經常賬戶盈餘或大量的外匯存底。但Covid-19一下子耗盡了這些資源，使得這些新興市場經濟體再次暴露於風險之中。

另一方面，早在制裁宣布之前，投資人就已經擔心石油和其他大宗商品的價格上漲會對通貨膨脹和經濟增長進一步打擊。戰況的撲朔迷離只會增加停滯性通貨膨脹的威脅，也就是新興市場最害怕的經濟增長放慢伴隨著由供應鏈瓶頸和匯率疲軟所推波助瀾的物價持續上漲。

此外，美國聯準會的加快升息也會對新興市場投資者影響深遠。高盛已預估美國FED至2023年底將會升息11次，如果美國利率不斷上升，就會從新興市場吸走資金，然後導致美元的走強，增加發展中國家的融資成本，並進一步削弱企業的資本支出。

總而言之，我認為短期而言，烏克蘭主權的違約已經難以避免。S&P Global Ratings也已經將俄羅斯債券的評級從投資級下調至投機級，烏克蘭的債券評級更是調無可調。長期來看，俄羅斯入侵烏克蘭的更廣泛衝擊波還沒有展開，它會怎麼隨著戰爭的進程而變化？新興市場又會怎麼淪入驚弓之鳥的連鎖效應發展，目前看起來還真的沒有人說得準，我只能說，如果你的資產配置裡面，真的有或是好像有新興市場的產品，那就趕快拿起電話，打給你的理財專員吧。

（作者為創投合夥人）