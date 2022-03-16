1989年冬東歐集團解體；緊接著，1991年12月26日蘇聯瓦解，冷戰宣告終結！原先與華沙公約集團對抗的北約組織，其存續意義備受質疑。1990年2月，時任美國國務卿貝克（James Baker）向戈巴契夫承諾，北約絕不會在德國統一後「東移一寸」。但北約卻食言了！

30年來，北約納入東歐14個國家，成為西方獨霸的軍事同盟。今年2月它正式拒絕俄羅斯要求停止東擴的訴求，其結果是，俄烏戰爭在一夕之間爆發了。

為什麼在蘇聯瓦解後，美國仍然堅持與俄羅斯為敵呢？這是為了維持霸權，必須尋找新的敵人。已故美國戰略思想家杭廷頓坦承，「尋求認同與重建種族身分的民族根本上就需要敵人，而潛在最危險的敵對關係存在於世界諸大文明斷層線的兩側。」這條斷層線在歐洲東部，指向俄羅斯東正教文明，以及敵對的中西歐天主教和基督新教文明。質言之，這是基督教世界的內部矛盾和文明衝突。

一心一意拆解南斯拉夫的柯林頓總統，在1999年決定推動北約第一次東擴，接納波蘭、匈牙利、捷克這3個天主教和新教國家。此時北約已從原先的西歐16國擴張為19國。

2004年北約第二次東擴，一口氣接納了愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、羅馬尼亞、保加利亞、斯洛伐克、斯洛維尼亞等7國。其中波海3國係前蘇聯加盟共和國，愛、拉兩國主要信仰基督新教路德宗，立陶宛則篤信天主教；三國與俄關係一向不睦，而其國內還有不少俄裔移民，影響力不容小覷，必除之而後快！至於後四國則係前蘇聯衛星國，也想擺脫俄羅斯羈絆。斯洛維尼亞是天主教國家，剛自南斯拉夫分裂出來；而斯洛伐克則在1993年與捷克分手而獨立，他們都仰賴西方的經濟和軍事支持。

2009年4月，北約第三次東擴，信仰伊斯蘭教的阿爾巴尼亞，以及長期與塞爾維亞（信仰東正教）對抗的克羅埃西亞（信仰天主教）一同加入北約，此時增加到28國。

2017年，北約第四次東擴。與塞爾維亞同文同種、也同樣信仰東正教的蒙特內哥羅（亦稱黑山）加入。但這次連川普總統都發飆了。他對福斯新聞網記者談話，表達美國絕不願意根據北約規範，為一個人口只有65萬人的小國（黑山）打仗。但東擴趨勢卻停不下來了！

2020年，信仰東正教的北馬其頓加入北約，這是第五次東擴，北約增至30國，比歐盟還要多3國。但此時居東正教世界之首的俄羅斯卻按捺不住了。

北約和歐盟的重疊比例約為2/3，目前只有英國、挪威、冰島、土耳其、阿爾巴尼亞、蒙特內哥羅和北馬其頓等7國非歐盟成員。後4國是因經濟、社會、宗教和文化條件不符歐盟規定而在外面徘徊。至於前3國則拒絕加入或執意退出歐盟。

如果北約還想進一步東擴，目標就剩下與俄羅斯公開為敵的烏克蘭和喬治亞了。現在俄烏戰爭不幸爆發，血流成河，烏克蘭人終於知道，加入北約的想法不但不切實際，恐怕還將帶來滅頂之災！

美國和德國都已表明，不會幫烏克蘭打這一仗，所謂軍援只不過是讓美國軍火商多賺一些錢罷了，但苦的卻是老百姓！「以生民為芻狗」，這凸顯了北約東擴的真相和極限。

（作者為中國文化大學教授）