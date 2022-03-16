白宮國家安全顧問蘇利文14日與中共中央外事辦主任楊潔篪在羅馬會面。美方要求中方不得協助俄羅斯，並逼迫北京與莫斯科切割，中國大陸則要求美國在台灣問題上做出讓步，作為交換條件。

上次他們二人是針對拜習視訊峰會與問題在2021年11月6日於瑞士蘇黎世會面，雙方並同意中美共管台獨。這次他們選擇在南歐的羅馬會面，主要是蘇黎世接近歐洲北部，可能會因為俄烏戰爭受到戰火波及。

蘇利文對楊潔篪下最後通牒，要求北京不得援助莫斯科規避制裁，並要求中南海與克里姆林宮做出切割，否則北京也可能連帶受到制裁。雖然中國外交部發言人趙立堅並未提及交換條件，但是國際政治本來就是一種交換的關係。因此，楊潔篪提出北京最為關切的台灣問題要求華府讓步作為回報，應是「合理的懷疑」。

綜合各項情資與媒體報導，楊潔篪在台灣議題上提出四大要求。首先，公開要求美方遵守美中三大公報，包括《上海公報》、《建交公報》，以及《八一七公報》。由於這三項公報都是環繞「一個中國原則」，因此他要求美方不得做出違反「一中原則」的言行。

其次，他強烈要求美方不得做出「掏空」一中原則的舉措，包括將台灣駐美的「台北經濟文化代表處」更名為「台灣代表處」的升等案，以及美國前國務卿蓬佩奧所說「台灣不是中國的一部分」之類的話。

第三，他要求美方繼續履行與一中原則相關的承諾，包括前美國總統柯林頓所說三不原則（不支持兩個中國、不支持一中一台、不支持台獨）以及拜登總統在2021年11月16日與中國領導人習近平舉行視訊會議所承諾的「不支持台獨」。他告訴美方必須了解台灣問題的高度敏感性，並要求美方不得「在十分危險的道路上繼續前進」。

從這次美中外交高層對話可以看出，雙方都對自己最關心的議題向對方提出要求，台灣竟成為美中兩國在進行談判時最重要的籌碼，對台灣而言，應該是蠻可悲的。蔡英文總統2021年雙十國慶提出「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的「新兩國論」之後，固然一償宿願，也逞了口舌之快，但卻後患無窮。

中國外交部長王毅2021年10月下旬與美國國務卿布林肯在羅馬會面，警告美國如果不妥善處理台灣問題，中美關係將出現顛覆性的危機。果不其然，拜登與習近平2021年11月16日舉行視訊峰會時，雙方就針對台灣問題達成共識，美中不僅同意「共管台獨」讓我國國際空間受到進一步限縮，也讓台灣經常成為美中在進行交換關係時的籌碼。

台灣淪落到只是籌碼，位階比棋子還低，這也許不是蔡英文主張「聯美反中」政策時所想要的結果，但力推「新兩國論」的後果，就是不僅求榮反辱，而且還讓國家陷入困境。

（作者為淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授）