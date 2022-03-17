到了3月上旬，蘇聯軍隊自東北開始撤退，東北問題更緊張起來了。3月10日，馬歇爾約周恩來談東北問題，馬告訴周：彼將離渝返美，約3、4周回來，願在離渝前弄清共方對東北的政策。因從最近兩周的新聞廣播中，感覺中共政策已受蘇聯影響，有改變趨勢。並云國民黨二中全會頑固派如此猖狂，多少也影響東北問題。

周表示：共方東北政策沒有改變，應先停止衝突，然後整軍，行政上應改組東北政務委員會及各省政府，並實行縣長民選。馬表示同意，並云今晚即見蔣委員長，與之交涉。

馬歇爾與蔣交談的結果，蔣同意派執行小組去東北，提出條件為：

1.執行小組只管軍事，不管政治。

2.執行小組隨政府各軍行動，與共軍保持聯絡，協商停戰。

3.政府軍隊有權接收中蘇條約規定的長春路，沿鐵路30公里境內，中共軍應撤出。

4.政府軍隊有權進入礦區。

5.凡政府軍隊接收主權時，中共軍隊不得阻撓並撤退。

蔣的條件只有軍事接收，不談政治。周恩來問馬歇爾：如照第5項規定，豈不等於中共軍隊將從全東北撤退？馬答：政府軍隊有定數，而中共軍隊亦要整編，當然不能什麼地方都駐。此可載入記錄。周即與其代表團商定對策3項：

1.東北問題必須軍事與政治一道解決。

2.贊成執行小組至衝突地帶，首先停止衝突。

3.政府軍隊接收的範圍，待前方視察後方能商定。

周恩來將上項對策報告中共中央後，其中央的答覆為「東北同志的想法和你們（周等）及我們（中共中央）都有很大的距離，他們雄心很大。」即「東北同志」主張強硬，反對妥協和讓步。這是因為「東北友人（蘇軍）態度甚硬」。對「重慶的蘇聯友人態度過於軟弱，不要全聽。」這是中共中央也贊成「東北同志」的強硬意見了。

東北蘇軍代表在2月下旬即向中共東北局表示：將盡可能滿足中共的需求，助其組建砲兵、坦克部隊、設立訓練基地等。並承認他們過去比較顧慮第三次世界大戰，態度比較軟，現在不同了，因為國民黨發動反蘇運動，顯示必欲取消蘇聯在東北的特殊地位，美國則試圖借門戶開放之名，深入東北；但美軍很難開到東北來。因此，中共應確保對東北的控制。迨蘇軍自東北撤退時，其代表又向中共東北局表示：凡蘇軍撤退之地，包括瀋陽、四平街，都可放手大打。

適於此時，國民黨二中全會修改政協決議，中共中央正可藉此反目，準備大打了。指示所屬：「如國方因我堅持政協決議，並利用東北問題實行分裂，發動全國內戰，我亦不應懼怕。」繼即指示東北局：蘇軍4月撤完，蔣介石必由瀋陽出兵向北和我爭奪長春、哈爾濱。我黨方針是用全力控制長、哈兩市及中東全線，不惜任何犧牲，反對蔣軍進占長、哈及中東路。

【未完待續，蔣世安專欄每周四刊出】