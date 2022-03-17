「年輕人少送外賣，多進工廠。」

大陸全國人大代表、小康集團創始人張興海明顯帶有傾向性的一番新言論，再次激起一個老問題的千層浪。

送外賣不進工廠，年輕人有錯嗎？

年輕人為什麼送外賣？

美團連續幾年的統計報告中，八成騎手學歷都在高中以下。這個學歷程度，在城市中就業之難，人所共知。

稍微對企業招聘有所瞭解的人就會明白，由於高等教育連年擴招，已經使應屆畢業生數量，大大高於企業實際的白領崗位。

這種供給大於需求的格局，讓本專科畢業生也陷入強競爭。因為崗位有限，所以一個崗位，常有幾十上百名畢業生爭取；因為供給太多，所以無形中抬高了企業崗位的門檻，可以對應聘者從容挑選。

在這一起一伏中，接受了高等教育的應屆畢業生尚且就業困難，更不必說本就不具備學歷優勢的農村青年了。

被學歷堵住了一道融入城市的門，年輕人還有一個選擇：進工廠。

2000年-2010年，中國製造業強勢崛起，就業人數也一路從8900萬增長到1.26億，此後一直保持在億級規模，藍領工人是絕對主力。自2010年以來，中國連續12年穩居全球最大製造業國家，離不開流水線工人的人口紅利。

工廠好進，但不好待。

1991年出生的騎手李風，曾經也是藍領工人中的一員。

3年前，小學畢業的他在河北燕郊的車燈裝配廠工作，像一個機器人一般，12小時兩班倒，每天重複打螺絲的動作。工資僅4000元（人民幣，下同）出頭，不包食宿，和3個工友擠在2000塊的出租房裡。

藍領工人薪資少、工時長、勞動強度大、工況單調乏味，這是整個群體的核心癥結。

外賣騎手穿梭在風雨中，絲毫不比工廠流水線上輕鬆。但相對而言，外賣行業沒有多少入職門檻，時間安排上也比較自由，在勞動強度和勞動時長方面，彈性空間更大，收入的能見度更高。

這種「付出有回報，收入正相關」的公平職業觀，和「你不糊弄地皮，地皮就不糊弄肚皮」的農業生產觀念，具備天然的一致性，農村年輕人很容易對此形成認同。

因此，與其簡單地認為外賣平台搶走了年輕人，倒不如說是新業態為年輕人提供了更契合的天地。投身外賣平台，這本是情理之中的事情。

難道農村青年冠一個「農」字，就必須扎根在土地上？進城務工有一個「工」字，就必須死盯在工廠裡？

至於外賣搶了製造業的人才，即便表面上看這是事實，從深層次來看，也不應該這樣考慮和定義問題。

年輕人送外賣，在經濟上是否合算？換句話說，這些送外賣的人口，未來是否有成長和發展？

這個問題，當然是見仁見智的。不過，當下中國服務業發展蓬勃，需要的是大量服務業人口，這個選擇的大方向，並沒有錯。

2000年後，中國入世之後，在內外龐大需求的刺激下，開啟了工業化進程。依托製造業的外貿、蓬勃的房地產、以各類基建為主的投資，成為了拉動中國經濟的三駕馬車，也成為容納數千萬就業人口的巨無霸行業。

但這個形態，在十年後開始悄悄改變。

2010年，服務業和商業對就業人口的容納，開始超過了「三駕馬車」。2014年，批發零售行業首次超越製造業，成為中國就業人口第一的行業。

在這之後，隨著互聯網商業模式的持續創新，電商、餐飲外賣、生鮮零售等「三新經濟」規模不斷擴大，推動了上下游產業鏈，也推動了就業的欣欣向榮。

「三新經濟」，是新產業、新業態、新商業模式的簡稱，互聯網生活服務平台，正是其中典型代表。

國家統計局數據顯示，2021年，全國餐飲業實現收入46895億元，同比增長18.6%，大幅超過同期GDP增速8.1%。全國餐飲收入佔到社會消費品零售總額的10.6%，可見，餐飲消費已成為中國消費增長的引擎和壓艙石。

其中，餐飲外賣增速高歌猛進。艾瑞咨詢數據顯示，2021年中國餐飲外賣產業規模為9340億元，逼近萬億規模，滲透率近20%。

餐飲的輻射能量是指數級的。據中國社科院《中國餐飲產業發展報告(2020)》，2019年，餐飲業全產業就業人數超過2600萬人，加上外賣、快遞等，實際就業人數超過3000萬。

三新經濟的出現，新型工種的繁榮，本質上，是就業從農業、工業，遷移到服務業的表現。這讓人很容易想起總設計師在1978年視察鞍鋼時說過的一段話：

「世界變化的結果，生產越發展，直接從事生產的越少，從事服務業的人越多。服務行業很多，如種子公司、修理等等，這說明有很多辦法可以安置勞動力。」

以餐飲為根基，互聯網本地生活平台激發了生產性服務業的集聚效應，特別是推動了倉儲、快遞、信息傳輸、軟件、技術服務的發展，完善了數字時代的城市基礎設施。

此外，餐飲業還帶動了相關的農業、食品加工、設備、製造業、信息服務業等間接就業與發展。比如，電動車、料理包、SaaS系統都是餐飲外賣行業的受惠者。

從這個角度上看，所謂生產性服務業，是能夠與製造業配套、增進生產力的服務業，是製造業的出口，也是現代社會最具活力的部門，其增速的一個意義，在於極大提升了社會生產效率。

外賣平台搶人的討論，之所以在社會上引起很大反響，主要原因來自於一些企業家和學者的批評。

這裡面，自然有用工荒的原因。據國家統計局數據，2008年，進入製造業的農民工比重達37.2%，2020年則下滑到27.3%。

每年春節後，製造業重地珠三角、長三角都會陷入「用工荒」緊箍咒。作為中國GDP第一省、工業大省，廣東為了穩住800萬返鄉人員，春節後包車包機接員工已不是新鮮事。

2022年春節，總部位於湖南瀏陽的藍思科技，把招聘桌直接搬到了衡陽的鄉村集市，拿出7500元的薪資上門「搶人」。

即便不斷裁員、大規模上線機器人流水線，代工帝國富士康常年藍領用工規模仍然超100萬，招聘也並不輕鬆，高峰期還推出了內推獎勵、返聘獎勵等政策。最近，在其最大的生產基地之一——數位產品事業群（iDPBG）鄭州廠區熱招的技術員，推薦人能夠獲得600元，被推薦人獲得5400元；離職返聘員工，若在職滿半年，補貼3000元。

企業用工吃力，HR部門壓力較大，因此企業家們有此批評。但如果我們把眼光放遠一點，就會發現，企業首先應該自我檢討。

2020年上半年，接近五成的美團騎手月薪在4000-8000元，7.7%的騎手月入過萬。

騎手只要稍微努力，就能達到藍領工人收入的1～2倍。據國家統計局，2020年製造業工人平均月薪為5110元。

我們可以看得很清楚的是，在製造業內部的藍領工人，其實可以進一步分層。

比如高端製造業，需要的是有很深技能積澱的高級技工，即使是銷售崗位，也需要有足夠的技術基礎。作為老工業基地，東北有句俗話，「三年出不了一個好焊工，十年出不了一個好車工」。

所以，高端製造的用工群體，其實和服務業毫不重疊。真正有爭奪的，還是相對低端的製造業。

因此這裡又有一個問題，低端製造業如果賺的是勞動力紅利的錢，那說明其實已經開始缺乏時代競爭力。

在產業升級、製造業向更不發達國家遷移的大背景下，自身如果缺乏產業升級、高質量發展的意識，只想著賺勞動力的錢，說明本身就有很大的問題。

正是因為要從用工成本上節省，導致給不出像樣的收入，才有了今天用工向服務業傾斜的局面。何以這樣的問題不反思，卻對年輕人指手劃腳。只許進工廠不許送外賣，「只許不許」之後，你管人家吃飯嗎？

所以，讓年輕人多進工廠，不是嘴巴上喊年輕人不送外賣，甚至想辦法推動公權，制定政策管制。否則，很可能是外賣不送了，工廠也不見得搞得好。

「外賣搶人」大討論中的一些認識和觀念，反映出經濟發展的一些認識誤區。

為什麼會批評外賣為代表的服務業？

首先因為它是第三產業，在計劃經濟時代，就有被歧視的傳統。

農業保飯碗，工業強中國，一個「第三」，好像就把服務業放在了老三老四的位置。它是不被重視、可有可無的存在，是食之無肉、棄之有味的雞肋，是容納社會閒雜人等、吸收企業職工家屬的編外。

即使在2012年-2021年，中國服務業增加值從24.5萬億元增加到60.9萬億元，占GDP之比增長到53.3%、對經濟增長貢獻率高達54.9%、拉動國內生產總值增長4.5個百分點的大背景下，這種歧視似乎也依然存在。

其次，社會上有「製造業高於一切」的輿論背景。

製造業很多門類，大而不強，只有規模優勢；另外一些門類，關鍵技術不在自己手裡，需要仰國外產業鏈鼻息。在這種情況下，政府、產業界、學界呼籲加強製造業，當然是必要的。

但其他行業的發展同樣也是重要的，製造業和其他行業不應該是一個非此即彼的零和關係。

在社會上總有一些人，喜歡非此即彼的思維，把製造業發展不好歸罪於其他行業。外賣搶了工人，這和過去「芯片不行怪茅台」的指責如出一轍，都是這類思維的產物。

最後，外賣行業，本身有自己發展階段上的問題。

辛苦、保障差、風險高，以及歷史上曾經出現過的「算法困人」，都是這個行業裡存在的問題，有些問題，直到今天也沒有得到很好解決。

作為和社會親密接觸的行業，這些問題很容易被觀察到，不像科技「卡脖子」那樣，行業內部人人知，行業外部無人曉。所以相關的討論也更偏向看到問題，甚至容易忽視其問題背後的機會與價值。

三百六十行行行出狀元，行行都有它的作用和價值，在充滿挑戰的當下，我們更需要開放和多元的思維，更需要從全局去看待產業和人才問題。各行各業都更高質量的發展，才能真正促進經濟高質量發展。（楊倩）

（本文來源：「華商韜略」公眾號）