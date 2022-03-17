近日俄羅斯入侵烏克蘭吸引了全球人們眼球，台灣基進也藉機想方設法提升自己的「存在感」。他們一邊舉辦多種「聲援烏克蘭」的活動，一邊拿烏克蘭大做文章攻擊國民黨和大陸，就連國民黨製作的臉書大頭貼邊框配色爲原本國旗配色倒過來這件小事，都能被台灣基進議員參選人陳子瑜解釋成「倒掛國旗」，進而引申到「詛咒烏克蘭」。

這攻擊當然毫無道理。國民黨這個大頭貼框配色是漸層變色的，而且也不是嚴格意義的國旗，只不過取了與國旗一致的藍黃配色以象徵烏克蘭。以配色而非嚴格的「上藍下黃」組合表明聲援烏克蘭的態度在國際上是非常常見的，許多國家以建築物亮燈聲援烏克蘭時就選擇了點亮不規則的黃藍色條紋並且不斷流變或者「左藍右黃」/「左黃右藍」這類做法，而非單一的「上藍下黃」；還有一些球隊爲了表明自己支持烏克蘭而選擇穿著「上黃下藍」球衣，難道他們也都是在「詛咒烏克蘭」？顯然不是。

但就是這樣荒謬的事情，也能被台灣基進當罪過。當然這並不奇怪，畢竟九合一選舉已正式開跑，台灣基進在上月放話要提名30人，這一數字相較四年前翻倍有餘。台灣基進若想要避免四年前全軍覆沒的後果，就必然要抓住一切機會炒作知名度，提升認同感。觀察台灣民意基金會的最新民調，台灣基進支持率正好爲4%，若這數字準確，那撈到幾個議員似乎確實沒有什麽大問題。但我們還是要進一步追問，台灣基進究竟是怎樣的政黨？

進步主義的僞裝

從維基百科和台灣基進的官方網站來看，這是一個「社會自由主義」「進步主義」的政黨。乍看好像沒什麽問題，不過若是結合台灣基進的過往表現細細琢磨，那就有點尷尬了。

與其他政黨不同，台灣基進在國際事務上向來有異常明確的立場。民進黨在2020年美國大選時「押錯寶」的故事廣爲人知，然而回過頭看看台灣基進，你會發現民進黨「押寶」的力度著實不算重。早在2020年11月4日，台灣基進主席陳奕齊就在臉書發文稱「川普大大勝出，解決了我的亡球感」，接下來更是翻來覆去强調所謂的「拜登家族通共」「拜登通中」，而川普則是台灣的救星。在結果已經基本確定的11月12日，陳奕齊仍在說川普試圖推翻選舉的行爲「絕不是在找碴」——早在幾天前蔡英文就已經祝賀拜登當選了！這當然不是陳奕齊的個人行爲，因爲陳柏惟也早在11月4日就表態了「川留」，可以説，台灣基進對川普的支持已經近乎黨意，而非民進黨那樣主要停留在王浩宇這種中低級人物表態的級別。

民進黨押寶川普尚可說是一種投機行爲，畢竟民進黨是執政黨，若押寶押對了，多少也算是有好處。但台灣基進如此熱切地吹捧川普做什麽？爲什麽到了11月12日，陳奕齊仍然在支持川普？唯一的理由就是川普和他們的價值觀與立場不存在衝突，除此以外再沒有其他的解釋了。但川普的價值觀與立場和台灣基進標榜的「社會自由主義」「進步主義」完全是大相逕庭，雙方的契合點似乎只有一點，那就是「抗中保台」。

由此也可看出，台灣基進所謂的「性別尊重」「公共住宅」等「進步主張」根本都是僞裝，他們也並不在意這些議題。在國際上，他們能爲了所謂的「抗中保台」而發自内心支持價值觀看起來與其完全不符的政治人物，即使對方敗局已定也依然支持。在國内，台灣基進也從不以「進步主張」聞名——我們不能忘記，台灣基進是台灣這麽多政黨裡唯一一個對四大公投的立場與民進黨完全一致的稍有知名度的政黨。

價值理念的虛無與「抗中保台」的唯一追求

在烏克蘭問題上，我們可以清晰地發現台灣基進是有多熱衷「抗中保台」。台灣基進近日舉辦了諸多聲援烏克蘭的活動，然而在過程中仍然三句不離本行。前兩日台灣基進在高市文化中心舉辦了聲援烏克蘭的宣講，在宣講中他們一邊抨擊趙少康，一邊稱「台灣人應該學習烏克蘭」，邀請來的烏克蘭人也在說「有些台灣人不知共產黨很可怕」，讓人完全搞不清楚這到底是聲援烏克蘭的宣講還是「抗中保台」的宣講。

但台灣基進熱愛的川普似乎不這麽想，他早在普丁承認烏東兩分離主義政權時就讚美普丁是「天才」，雖其後來改口譴責俄羅斯，但考慮到這一改口發生於入侵開始三日之後，再聯想到川普曾經有退出北約的計劃，我們很難説川普的譴責有多少誠意可言。不消説，台灣基進此時又把川普抛到了一邊，川普說普丁是天才，台灣基進只當沒聽見就好。畢竟川普只是道具，「抗中保台」才是根本。

由此我們可以進一步看出台灣基進的實質——他們並不是在其它議題上存在被隱藏起來的特定價值觀，他們根本沒有價值觀，也不考慮這些。誰對他們有利，符合「抗中保台」的需求，他們便把誰拿來，一旦沒有了「反中」的價值，那便要抛開。至於其他的經濟、社會、民生、性別、勞工……這些議題他們統統不在意，也從不作爲價值判斷的指標。

對中國大陸的錯覺與「台灣正名」的幻想

既然知道了台灣基進的其他一切都是僞裝，唯一的真正理念是「抗中保台」，接下來的問題就是爲什麽他們會這樣執迷於「抗中保台」？深層次的原因或許很複雜，但是有一個比較淺層次的原因是值得注意的：他們有一種「中國大陸很無能」的錯覺，這給了他們挑釁的底氣。

台灣民意基金會2月的民調很清晰地顯示出了這一點。在「大陸是否可能對台發動戰爭」的這一問題下，支持台灣基進的人與其他人有非常大的差異。高達50.1%的台灣基進支持者選擇了「一點也不可能」，而剩下的人不論支持哪個政黨，選擇這一選項的都不足25%。

這一結果和剛才的分析足以顯示出台灣基進如今究竟是怎樣一群人：他們對性別、勞工、氣候等等議題全部不在意，只是需要一點門面來妝點。其從政黨紛爭中殺出血路靠的不是切切實實的議題，而是比其他政黨更强力的「抗中保台」「台灣正名」——但這些恰恰根本上是不可能實現的空氣議題。他們給自己的支持者製造了一種幻覺，那就是即使做出他們許諾的出格之舉，大陸也不會有任何反應；他們的支持者也被這種激進的幻想所蒙蔽，誤以爲這條絕路真的能走通。

是啊，對於一些人而言，蔡英文扭扭怩怩、不倫不類的「中華民國台灣」確實不如台灣基進的主張來得痛快。只是他們爲何不想想，蔡英文這樣一個上任數年前還在宣稱「中華民國是流亡政府」的人，如今怎麽就改口「中華民國台灣」了呢？

概而言之，台灣基進是台灣政治極化的一個縮影，他們用盲目的「抗中保台」遮蔽了其他一切議題，以荒腔走板的方式攻擊政治對手，這對中華民國的民主發展有百害而無一利。特別是在當今兩岸局勢下，台灣基進的「賣點」根本都是不可能走得通的死路——若是能走，民進黨早就走了，哪裏輪得到台灣基進呢？

希望那些因「進步主義」支持台灣基進的人能夠早日認清其「進步」實屬僞裝，希望那些因「抗中保台」支持台灣基進的人能夠早日認清台灣基進的所謂「抗中大業」實屬幻想造物。政治終是落足現實的，而非存於口號的。

（作者為香港浸會大學碩士生）

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