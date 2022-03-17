俄羅斯、烏克蘭戰爭爆發，烏克蘭國家博物館為防止館藏遭戰火波及，動員所有員工撤離文物，打包約1.2萬件文物，迄今尚未找到安全地方存放。故宮院長吳密察赴立院進行業務報告，多位立委詢問，一旦發生戰爭，故宮有無打包文物撤離、找到安全儲放地點的SOP。吳密察表示，逃難時文物的疏散環境比人的安置環境更複雜，「我腦海中沒有那樣的地方」，但承諾會在三個月內完成針對戰爭逃難的故宮文物安全報告、送交立院。

立委黃國書質詢時表示，烏克蘭文物目前仍找不到地方疏散，故宮有無文物逃難的SOP？一旦發生戰爭，故宮文物的安全暫存點是哪裡？吳密察表示，故宮的災害緊急應變要點主要針對水災、火災與地震，至於針對戰爭的逃難SOP，包括院內70萬件文物的打包疏散規畫，「請給我們三個月的時間」，他承諾三個月內提出報告。

其實黃國書的擔憂是多慮了，因為假如兩岸發生戰爭，大陸空軍或者飛彈攻擊台灣，絕對不會無故傷害故宮。因為大陸堅持一個中國，他們認為台灣是中國的，故宮國寶當然也是中國的，台灣多數人也認為故宮國寶是廣義中國的，更不是國民黨的。大陸不可能用武器破壞他們認為是自己的國寶。

這批國寶千里拔涉，從北京展轉轉流離到長沙、貴陽、重慶等地。當年負責運送文物的工作人員一部份來到台灣，一部份留在大陸。他們有共同的記憶，他們在晚年雖然分隔兩地，但是訴説同樣的故事。故宮文物千里遷徙，經過多少窮山惡水，躲過多次日軍轟炸，甚至曾經翻車，結果木箱的瓷器居然亳無損傷，他們深深以為，這一定有神靈在保祐這些文物。

對中國人而言國寶是中國人的驕傲，無論是北京故宮的國寶，還是台灣故宮博物院的國寶。大陸對台灣故宮博物院的國寶的關切、研究從未間斷。即使有戰爭大陸不可能傷害故宮文物。或曰如果戰爭，可能誤擊，我説也絕不可能，因為以現代攻擊武器之精準，誤擊可能性不大，何況台北故宮附近根本沒有軍事設施，沒有攻擊對象。

其實為了萬一的安全考量，衡山指揮所是一個可以考慮的戰爭時國寶存放處所。

衡山指揮所是蔣介石時代興建的戰時指揮中心。為戰時中華民國國軍最高指揮中心，俗稱衡山指揮所，該中心設有光纖網路、發電機、氧氣和水供給系統並可承受2萬噸核爆炸、2千噸的常規轟炸或電磁脈衝攻擊。

對故宮國寶而言沒有比𧗽山指揮所更安全的地方，故宮博物院離衡山指揮所距離很近，如果不堵車，只有十幾分鐘車程。故宮博物院只須考慮快速包裝及運輸即可，完全沒有理由再興建一個新的存放地點。（作者為歷史研究者）

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