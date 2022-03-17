外交部長吳釗燮接受捷克媒體專訪。（圖／翻攝自外交部官網）

外交部長吳釗燮日前接受捷克《經濟報》專訪，吳釗燮表示，俄羅斯在未面臨挑釁的情況下大舉入侵烏克蘭，造成無辜百姓傷亡，我國與其他民主國家共同譴責並採取制裁措施，台灣因此被俄羅斯列為48個「不友善」的民主國家之一，但我們「深感自豪」。

蔡政府盲從美歐國家制裁俄羅斯，遭到俄羅斯報復也就罷了。吳釗燮因此深感自豪實在是往自己臉上貼金。吳釗燮深感自豪，顯然是自認台灣與其他47個民主國家並列，象徵台灣也是一個「民主國家」。

可是俄羅斯在發布這項名單時，用詞是「國家或地區」，並不是一律稱為「國家」。而且在「台灣」後面加註「被認為是中國(大陸)的領土，但自 1949 年後，長期有自己的政府在管理」。使人一看就知道台灣並不是被眾人承認的「國家」。

尤其是名單中的其他47個國家沒有一個與我國有外交關係。吳釗燮身為外交部長，是應該感到羞恥、慚愧、自卑，還是自豪呢？

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