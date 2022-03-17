聯合國難民署估計，自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，超過280萬人被迫成為逃離烏克蘭的難民，而在飽受戰爭蹂躪的烏克蘭境內，至少還有200萬人流離失所。(圖／路透社)

俄烏之戰打了3星期，兵連禍結，死傷慘重，烏克蘭總統澤倫斯基終於鬆口，稱「和俄羅斯的和談聽起來開始顯得比較實際」。

｢不到黃河心不死、不見棺材不落淚｣，當總統的後知後覺到這種程度也是奇葩，由於自己的理想和無知遭致國家社稷、生命財產重大損失，早知如此，何以蹉跎至今？

都說台灣不是烏克蘭，但為何雙方領導人的做法竟如此相像？同樣與鄰居相處不好、同樣都抱美國大腿、相信美國會出兵相助，結果呢？澤倫斯基既然事前錯估形勢，引發戰火，直至兵臨城下了才改口稱不該加入北約、和俄羅斯和談比較實際，然而澤倫斯基有沒有想到，自己錯誤的決定卻犧牲掉多少烏國軍人和老百姓的生命。

能避免不避免、能止戰不止戰，把自己當英雄、置人民於水火；任聽盟友虛偽承諾，唯一的真相是坦克壓境，北約隔岸觀火、歐盟不讓你進，最終還是回歸到和談老路，百姓的生命白丟了。

這就是目前澤倫斯基和烏克蘭的寫照，為台灣著想，不知道蔡總統仔細思量過沒有？

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