全球受到疫情影響，宅經濟呈現爆炸性的發展，在物流及電子支付帶動下，電商風潮商機無限。根據eMarketer報告，2023年全球電子商務銷售額將持續以2位數增長，並且預估在2024年全球電子商務銷售額將接近6.4兆美元（約177兆台幣）。

「電子商務：現在，就是未來。」電子商務改變傳統銷售模式，以虛實整合、方便快速為其發展的強大優勢。網路無遠弗屆，打破疆域的無國界行銷，更是讓產品競爭白熱化。因此，農業無可迴避的必須迎向數位浪潮帶來的革命性變化，農民提升為新電農（eFarmer）以及農業轉型跨入電子商務皆已是「箭在弦上，不得不發」的必然姿態與趨勢。

農業維新 新電農（eFarmer）時代崛起

新「電農」時代崛起，盱衡農業發展的未來，農業的科技人才與智慧技術必須雙軌並行、缺一不可。

首先在人才方面，智慧農業需要數位化農民，在高度競爭的全球農業市場裡，需要培育新電農人才，讓新電農具備國際競爭的農業產銷能力，快速洞悉市場變化，以正確判斷農產品生產規劃和制定運銷的決策。

其次在行銷方面，台灣農產品行銷環境為一個淺碟市場，在跨入國際化市場競爭時，需要培育高度行銷力的新電農思維。電子商務是一種新型態行銷通路工具，提供思考及解決新世紀農產運銷問題的新解方。

「網路」加「農業」的未來，是串連農業上下游價值網的過程，是台灣農業走向世界舞台的必行之路；上下游之間不僅是夥伴關係，更多的是策略關係之運行。台灣小農必須突破產業的困境，從生產到運銷的標準化作業流程，從上下游整合到品牌塑造，邁向國際市場，打造以「銷」為主的農業電商之路，轉型邁向農業商業化的經營方式，迎接新電農時代來臨。

供應鏈整合 新電農的機會與挑戰

歐盟於2020年5月20日通過「從農場到餐桌策略（Farm to Fork Strategy）」，新政策結合新電農，從源頭的作物栽培、加工、商品化到產品銷售，除了管控作物的生產管理方式、供應量、品質之外，更需要背負起消費者對於食品安全的期待。新電農以新思維落實食物供應鏈的每個環節，減少食物浪費與減少碳排放，確保永續性的安全糧食體系，以達成聯合國永續發展目標。

政府大力推動青年返鄉從農，面對農業數位轉型之際，青農有許多不同的創新創意。建立優質的新「電農」文化，提升農業經營者的生產與行銷能力，展望新電農時代，眼前充滿著無限的機會與挑戰。農業的改革是建立在分工合作之上，透過完善的產銷模式，建立穩定生產與品質。從產地到消費者間的供應鏈整合，打造新農業價值，化劣勢為創新動機，以競合創造高收入。不久的將來，相信我們也能擁有像Zespri一樣的公司，把台灣的優質農產品行銷到全世界。

電農與政府攜手共創雙贏

當前國際社會與農業發展正面臨許多瓶頸與危機，政府積極建構新「電農」時代的農業產銷經營環境，在電子化資訊部分，透過「農產運銷全球資訊網路化」、「農產品運銷組織電子化」、「農產品交易電子商務化」等，讓新「電農」迅速掌握農產品產銷的資訊，達到「農業再造」的成效。農委會也持續推動3年期計畫，積極發展農產品電子商務，包含（一）辦理發展電農體系、培養區域性產地整合者；（二）建立物流合作關係、打造農業電商發展根基；（三）推廣具特色農產品、帶動網路購物熱潮；（四）攜手海外合作夥伴、啟動B2B電子商務模式等工作。

打造農業新貴，新電農時代崛起，為農業發展插上騰飛的智慧雙翅，提升「食安-農安-環安」價值鏈的新思路，將危機轉化為新契機，必能建立一個具有靭性與永續性的新電農時代。

（作者為國立中正大學企管所博士生）

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