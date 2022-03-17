國安局網頁上公告：「為避免兩岸誤判形勢，歡迎有志之士提供有關對我們國家安全與兩岸和平穩定發展有利之訊息，並請留下您的聯絡方式…」網頁上並註明國安局工作專線與電郵以供外界通報訊息。

要避免誤判、精準掌握局勢，其實國台辦的說法最權威，即使被前美國副國務卿阿米塔吉稱為「機關所在位置象徵了其非中共體系核心」，也常被台灣媒體稱為「位於權力外圍」，但作為專責執行中共中央、國務院對台工作政策的機構，國台辦發言字斟句酌，是兩岸關係裡最重要的參考。面對台灣，中共軍方、智庫、政協，乃至中華全國台灣同胞聯誼會，都常發言，卻未必精確。例如軍方偶有鷹派武統的論調，但不代表中共中央立場，最權威的講法還是要以國台辦為主。

大陸全國政協機關報批判立委林為洲「暗獨」，日前國台辦藉記者會表態，沒有譴責政協報的說法，但也沒背書，就表示「暗獨」、「華獨」、「獨台」之類的名詞本就是外行說法，不是官方用語。

不只暗獨事件，前國安會秘書長蘇起日前說「中共將單方面一次性處理台灣問題」，認為中共不會透過談判推動統一了，這類例子國台辦都有說法，針對性地，或者間接地表達中共立場，可歸納如下：「與台灣各界探索一國兩制台灣方案」，既定原則不變。

台海形勢因為中美既合作又較勁的關係，隨之跌宕，成為美國戳弄中國大陸的籌碼，在各式聳動的分析裡，台灣一些輿論也傾向認為兩岸將風波變動，而兩岸關係中穩定的部份，難受媒體青睞。要在輿論裡大膽強調兩岸關係雖處變但不驚，不容易。

例如大陸全國人大通過港區國安法後，世界局勢儼然風聲鶴唳，在美國總統川普宣布如何制裁中國大陸與香港之前，我在《新新聞》專欄文章寫著：「中共方面，也沒特意拿著台灣或香港挑釁美國…美國沒有挑台灣或香港為中美的決戰點，台港是美國拿來逗弄、挑釁中國大陸的草螟仔，身不由己。」我認為「中國不會動武，台灣不敢台獨，美國偶而挑釁。」

但打開當期《新新聞》目錄，談香港局勢的文章多篇並陳，好幾篇標題都用上了「新冷戰」，眾學者、評論家的論調多是世界風雨欲來，認為台灣與香港是風暴中心，我的看法完全相反。

當時媒體聲音裡，除我之外，淡江大學教授張五岳也鐵口直斷，認為川普的制裁一定是雷聲大雨點小，世界局勢沒那麼危險。川普之後開了記者會談香港，完全被張五岳料中。

日前正逢大陸全國兩會，涉台議題被談起，眾生喧嘩中張五岳的評論再一次可作為準繩。他說「現階段兩岸、台海議題仍非北京當局重中之重的議題，短期來看兩岸關係固然已經不同，但基本結構不會有很大的改變。」

會前大陸政協委員和學者提出中共將立「統一法」，張五岳認為是「狀況外」，與北京政策主張有落差。他說，今年兩會應是兩岸議題最淡的一年。

國台辦所屬海研智庫針對國務院總理李克強向十三屆全國人大五次會議提出的政府工作報告，整理了重點，談到經濟、創新、區域發展、改革開放等，這些內容可以反映中共權力中樞思考的優先順序：台灣很重要，但不緊要。台灣看待北京決策，必須理解台灣不是世界中心，台灣不該夜郎自大，應該推想一下，習近平每隔多久才會想到一次台灣？

北京絕不是民進黨塑造宣傳的氛圍，好像中共謀我日亟。例如，共軍常有飛機到所謂台灣「西南空域」，政府宣傳成緊張惡意，但那本質是政治對話，軍事意義其次。可以把中共當匪，但政府刻意錯誤解讀，要不就是愚民，要不就是轉移焦點，拿台海局勢遮蓋內政爭議。

藍營強調台海局勢緊張，特別是上電視的名嘴們，誇大緊張然後究責於蔡政府，政治上也不智。拿中共武力優勢壓台灣人民，從兩岸關係而言，與藍營期待的台海和平背道而馳；內部政治而言，如此深藍論調是自絕於台灣人民。

也有少數學者發言總預示了兩岸將有大變，認為武力統一趨勢明顯，這也是錯誤解讀。把自己的主觀想像當成客觀現實。或許反映他們不甘民進黨執政，只能悶在心中。因為短期內在野黨無能衝出僵局，而寄希望於大局能有大變，主觀希望民進黨獲得懲罰，兩岸一槌定音。若真以為如此才是海晏河清，是背離了大多數台灣人民的利益與兩岸發展應有的和平走向。（作者為倫敦大學伯貝克法律學校博士）

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