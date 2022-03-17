俄烏戰爭打了快滿月，俄羅斯頻臨經濟破產，普丁在世界已享臭名，烏克蘭出逃難民400萬，每一秒就有一名兒童成為難民，已經有1/10烏克蘭人民選擇用腳投票，首都基輔一半人民已經逃走。

諧星出身的烏克蘭總統澤倫斯基則褒貶不一，全世界為糧荒及油價恐慌，本來應種植穀物的烏克蘭年輕人都被徵調上戰場，農田荒蕪，錯過了春天的生機，這是世界第三年不見春天，前兩年新冠肺炎把世界上了鎖，今年人為戰爭把世界上了鎖，戰爭沒有贏家。

這場本來可避免的戰爭，卻由於西方的輕忽、烏克蘭的民族主義及普丁的獨裁，成為歐洲二次世界大戰後的第一次戰爭。16日晚上，澤倫斯基身穿T恤以直播方式向美國國會喊話， 澤倫斯基引述非裔人權運動領袖馬丁路德金恩名言「我有一個夢」（I have a dream），告訴美國國會「我有一個需求」（I have a need），他必須保護烏克蘭的天空，需要美國下定決心，讓俄國戰機無法肆意橫行。

美國總統拜登已經表明，美國不會出兵，至於在烏克蘭上空設置禁航區也極不可能，不單歐洲國家反對，普丁也挑明設置禁航區是要發起第三次世界大戰。澤倫斯基現在所能得到的支持是軍援，包括現金及武器，歐美普遍的看法是，我們雖然支持烏克蘭的自由民主，但打仗還是你自己來吧！

同時，西方媒體也漸漸開始解開澤倫斯基的面紗，《紐約時報》一篇報導「從喜劇演員到元首，烏克蘭總統澤連斯基的真面目」，讓這位沒有從政經驗的戲劇明星，暴露出他只是令人沮喪的平庸之輩。

在他擔任總統近3年之後，問題很明顯了：澤連斯基傾向於把一切都當作一場表演。對他來說，姿態比結果更重要。為了短期利益，戰略目標被犧牲了。根據透明國際的數據，烏克蘭仍然是歐洲第三腐敗的國家，僅次於俄羅斯和亞塞拜然，就連總統新建的漂亮道路也陷入爭議。62%的烏克蘭人不希望他競選連任。澤連斯基當選3年，漸漸已變成孤僻、封閉，周圍都是唯唯諾諾的人。

看到這則分析，使人聯想，澤倫斯基幾乎成了烏克蘭版的普丁。例如他在俄羅斯入侵前兩天，還堅持俄軍不會攻打，做一個國家領導人怎會如此輕敵，他也執意在烽火前加入北約，說是全民意志，烽火最盛時，還要求加入歐盟，歐盟以烏克蘭司法不獨立、貪腐嚴重而拒絕。

同樣地，俄羅斯雖然看似勝利，但已折損4位將軍，西方制裁下來，也面臨領不到外匯、盧布大幅貶值、經濟被打回上世紀的窘境。長久民生凋敝，反對派勢力迅速崛起，說不定是壓垮普京的最後一根稻草。

非洲國家面臨的更是生存威脅，可能比俄烏更嚴重。俄烏小麥出口占世界35%，葵花籽油占80%，烏克蘭因戰爭大幅減少穀物的栽種，連已經栽種的穀物，6月的收成是否有足夠人力還不知道。去年非洲已經面臨糧食危機，4000萬人命懸一線，現在世界重要糧食源中斷，將來餓死的人可能比俄烏戰爭中罹難者還多，這些飢餓人民只能無語問蒼天。

（作者為資深媒體人）