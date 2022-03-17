全台缺蛋問題還沒有解決，民眾又快要沒有雞肉可以吃了！據農業粉專報導，台灣區冷凍食品工業同業公會日前發文農委會指出，近日雞肉供給數量即將出現短缺，甚至可能影響國內消費，希望政府相關單位趕緊研議措施以供應民生所需。

據了解，國內有16個禽場因感染禽流感、數萬隻蛋雞遭撲殺，因此出現雞蛋短缺問題，接下來就會出現雞肉短缺的問題；此外，台灣主要雞肉進口國是美國，而美國的禽流感疫情更為嚴重，已有15個州被列為疫區，再加上新冠疫情拖累貨運航班，影響雞肉進口來源。

雖然公會發出了緊急SOS，然而，向來遲鈍的農委會，除了在問題大爆發後灑錢補助外，恐怕也未必會有什麼有效的策略。

去年產地平均蛋價是每台斤20多元，11月開始一路飆漲，到了12月下旬漲到了34.5元，蛋價飆漲了10元以上，這是一個明確的警訊，但農委會並沒有採取任何平衡供需的措施，之後國內陷入缺蛋危機，期間還經歷食品需求最旺的農曆春節，引發民怨暴漲後，農委會才趕快祭出多項補助措施，但直到現在缺蛋的問題仍然沒有解決。

其實用膝蓋想也知道，缺蛋之後必然就是雞肉供應不足，但顯然農委會根本沒想到這個問題、也沒有做任何動作，業者才會急得趕緊提醒政府，事情大條了，快點想想辦法啊！

雞肉若供應不足，深受國人喜愛的庶民美食如炸雞、雞排、鹽酥雞，恐怕都吃不到了，實在令人難以想像這將會讓多少人崩潰？大概只有經濟部長王美花會竊喜，因為雞排荒出現，她再也不必因為缺電跟人賭雞排了！