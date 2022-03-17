台灣國際戰略學會及台灣國際研究學會日前就「烏克蘭戰爭與台海安全」議題發布民調，其中對於若兩岸爆發戰爭，美軍是否會出兵協助台灣的問題，有42.7%台灣民眾認為美國會出兵，47.3%認為不會。會與不會之間兩者看似相差不遠，或許有人會用民調正負誤差來解讀，認為會出兵的比不會出兵的或許還多了些。但實情恐怕要讓樂觀認為美國會出兵的民眾大失所望，原因是2020年同一家機構所做的民調顯示當時認為會出兵保台的是55.1%，不會的是32.8%。相當嚴重的警訊是，短短不過一年半的時間，會與不會的比例竟直接「死亡交叉」。

短短時間內認為美國會出兵保台的民眾，直接從樂觀過半的55.1%，驟降了12.4%的比例；而認為美國不會出兵保台的民眾，更增加了14.5%。之所以有12.4%~14.5%的民眾集體思維逆轉的原因，前民進黨立委郭正亮認為是這些人「突然」清醒了，因為年初《天下雜誌》的民調才顯示，約57%國人認為若爆發兩岸衝突，美國會出兵保台。

其實不然，早從國內近年多數民調顯示的——儘速獨立約1成上下、最終獨立的5至6成的結果來看，台灣人民口頭（民調）認為美國會出兵，但對美國靠不住心知肚明，才會產生既認為美國會出兵佔多數，永遠維持現狀也佔多數的矛盾心理。否則可以想見，如果美國官方明確承諾支持台獨，這些支持永遠維持現狀的數字，恐怕會一夕遽減。因此真相是美國人如果肯為台一戰，台灣人很可能會主動「賭一把」，而不是因為擔心對岸犯台才選擇維持現狀。

從前年台灣國際戰略學會及台灣國際研究學會民調的55.1%，與年初《天下雜誌》的57%兩個時間點呈現相近的民調數字來看，很明顯的，去年底美軍撤離阿富汗的「喀布爾時刻」，還沒有讓國人聯想美國退出越南的「西貢時刻」教訓。

回想當時，數千個阿富汗人在首都機場試圖追逐美軍飛機逃命，甚至有人從起飛後的飛機墜亡的驚悚畫面，仍然沒有讓民眾體悟美國國力已經不容許過度干涉外國事務的事實，綠營政府強勢宣傳「台灣不一樣」，而所謂「今日阿富汗、明日台灣」的論調還被嗤之以鼻，認為是失敗主義與親中人士的認知作戰。

如今事實擺在眼前，從天下雜誌民調過後，唯一一件國際重大事件足以影響美國出兵救台認知的，也僅有二月份爆發的俄烏戰爭一事。即便美國在戰爭爆發後，倉皇派出特使團來台表達美國對台灣的支持，但看在國人眼中，很難不當作是美國人來替台灣人「收驚」、強調「台灣不是烏克蘭」云云的安慰效果。

醜媳婦終要見公婆。從兩家民調比對出出兵保台信心在短短一個多月暴跌14.3%，就可以證明特使團的收驚功力，明顯遜於全國各大宮廟的收驚老師；而緊接而來的蓬佩奧訪台時聲稱，美國應該立刻在外交上承認中華民國（台灣）是一個主權獨立且享有自由的國家的說法，更顯然的淪為民調票房毒藥，加劇了不認為美國會出兵保台的數字衰減。

當一個美國前國務卿，甚至有可能角逐2024美國總統的重要人物，講出如此友台的政治語言後，竟沒辦法讓台灣人產生信心，只能解讀是民眾將蓬當成是「狼來了」的小孩。畢竟看在民眾眼中，美國與北約即便擁有強大的軍事優勢，卻讓烏克蘭軍隊陷入孤軍奮戰的困境，烏克蘭是聯合國會員的主權國家尚且如此，民眾豈能再自我安慰「台灣不是烏克蘭」?更何況連蔡英文總統在事後也說了：「只有提升自我防衛的決心和力量，才能捍衛國家主權與安全。」潛台詞不正是不能高估美國出兵的可能性?

美國出兵保台的民調呈現死亡交叉，如蔡政府還不正視民眾的直接感受，拒絕嘗試和平救台的可能，仍執意續行抗中保台的危險國策，最後萬一民眾認為美國不會出兵救台的預言「自我實現」，歷史的責任將會落在民進黨身上。（作者為自由撰稿者）

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