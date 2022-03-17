3月3日全台再度無預警大停電，這是2016年蔡政府執政以來的第5次全台大停電，復電時間長達9小時，後續停電事故頻傳，影響550萬用戶。這幾年停電原因千奇百怪，不是缺水、天氣太熱、椅子誤撞，就是動物亂入、電網脆弱，但就是與缺電無關。政府解釋牽強，勉強蒙混一、兩次就罷，但用多了，就如同寓言故事中「放羊的孩子」，沒人會再相信政府的話。

查明停電原因固然重要，但大停電造成部分民眾和業者龐大的財產上和非財產上損失，政府實不應漠視其等權益，應當積極追究相關失職人員責任，給大眾一個清楚的交代和公平合理的賠償。但遺憾的是，到目前為止，大家只看到台電董事長和總經理兩人請辭，負起無用的行政責任；台電則是聊表歉意，提出「基本電費」95折之賠償方案，酌減幾元電費。至於任內3次大停電、最該扛起政治責任辭職下台的經濟部長王美花，僅以「自請處分」回應，引發外界一片撻伐，其戀棧官位的行徑，令人不齒。

不過話說回來，在一個高度中央集權的政府體制中，部長不過就是個工具人，換誰都一樣，對能源政策做不了主。在野黨立委與其窮追猛打失職部長之去留問題，不如好好追究其法律責任，才能以儆效尤。

相較於德國年平均僅約10分鐘的停電時間，台灣民眾的有感停電時間，恐是數以時計。台電無預警停電次數頻繁，影響消費者用電權益甚鉅，可是目前台灣民眾的「電權」保護，卻是相當薄弱。審閱《台灣電力公司消費性用電服務契約》內容可知，除可歸責於用戶端事由而致停電者外，台電應就各種停電情形，負起賠償責任，無論其有無過失。只是前揭定型化契約中所稱之賠償條款，實屬「補償」性質，亦即經由退還停電時數或日數的些許基本電費，對用戶表示歉意。此等微薄補貼，對照用戶損失，僅是杯水車薪，無濟於事。立委應要求行政院消保處儘速檢討前述定型化契約中之不公平條款，以維護人民權益。

當然不滿台電賠償方案的民眾和商家，還可依據《民法》第191條「工作物所有人損害賠償責任」之規定，或是《消費者保護法》第7條「企業主損害賠償責任」之規定，進一步向台電求償。民眾若依《消保法》提起訴訟，得請求台電賠付損害額之1倍至3倍的懲罰性賠償金。

除追究台電責任外，經濟部作為台電的上級機關和《電業法》之中央主管機關，負有監督管理電業設備和電力技術及安全業務之責，亦難辭其咎。按《國家賠償法》第3條規定，「公共設施因設置或管理有欠缺，致人民生命、身體、人身自由或財產受損害者，國家應負損害賠償責任。」108年《國賠法》新修正，刪除了原舊法規定「公有公共設施」之「公有」二字，新法已不再強調公共設施之「公有」所有權屬性，而更著重於設施之「公共」性。台電乃國營事業，在我國電力市場具有高度獨佔性，其業務範圍內設置的基礎設施與設備，例如電線桿、電網、機器設備等，當屬本法所稱供公共目的使用之公共設施。經濟部屢屢宣稱大停電是因人為疏失或設備損壞所致，恰恰坐實經濟部對台電的監督管理有疏失，自應負起國家賠償之責。

不僅如此，經濟部長王美花監管台電不力，未盡職守，導致人民權益受損，亦該當《國賠法》第2條第2項規定「因公務員怠於執行職務，致人民自由或權利遭受損害者，應負國家賠償責任。」之構成要件。受害戶雖無權要求部長監督台電，然參照大法官釋字469號解釋，受害人如主張其權益係因公務員怠於執行職務而受損害者，仍得向國家請求賠償，故經濟部應就部長失職行為負起國家賠償責任，並於賠償後向失職部長求償。

現代法治國家之責任概念，已從早期國家無責任論、國家代位責任論、進展至國家自己責任論，亦即不問國家是否善盡管理人之責，皆應負起損害賠償責任。蔡政府若無法保障人民用電無虞的基本權利，至少也該大方賠償民眾的停電損失。

（作者為國立清華大學通識教育中心副教授）