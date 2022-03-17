媒體報導經濟部「電價審議委員會」將於4月的審議會議中，將現行電價調高3%。這是在過去3年半連續凍漲7次後，首次進行調漲。雖然調幅有限，但後續的通膨衝擊與社會不良觀感值得細究。

我國目前民生用電的價格每度僅2.6元，與全世界其他國家相比，屬於相當便宜的前段班，本次調漲後將成為每度2.7元，依舊非常低。考量國際燃料價格因先前的能源短缺以及近期的俄烏戰事而居高不下，台電透過電價調漲反映供電成本上升，應屬合理。

然而，電價異動對於民眾的影響絕不僅於自家電費，食衣住行和民生用品價格也勢必應聲齊漲，對社會的衝擊不可謂不大，甚至可能招致民怨。正因如此，過去每逢選舉將至，水電費率必定凍漲，新舊政府皆然。

此外，在疫情肆虐下，前年與去年電價未調漲，但國際燃料價格不斷飆高，電價再不漲，台電將累積更多虧損。為能真實反映成本，經濟部曾預估2025年電價必須調漲3成，目前距離期限只剩4年，連同下月會議，電價審議委員會還有8次會議，即使每次都決定調漲3%的上限值，2025年仍漲不到3成。後果是台電持續虧損，電價還必須年年調漲。

工商協進會理事長林伯豐近日直言，電價調漲3%可接受，但希望不要年年漲，更希望未來供電能夠穩定。他的發言反映了全體企業及全民的心聲，大家可接受電價調漲，但也期待大停電的夢魘早日結束。近日供電經常出狀況，三天兩頭就來一次區域性停電，即便停電時間不長，卻造成生活不便。事實上，303大停電過後的13天內，高達10天都發生影響戶數超過1千戶的停電事件。在頻繁跳電的疑慮未解之際，政府此時拋出調整電價的訊息，即使漲價合理但恐造成社會的不良觀感。

另一方面，經濟部長王美花說近幾年電路故障次數較往年少；但部長沒說的是，往年從沒有1年不到就發生4次大規模停電。要求政府在漲電價的同時，「維持供電穩定」、「不要經常性停電」，一點都不過分。但令人擔心的是，面對供電不穩的質疑，部長竟思以核四現址轉型為氫能與儲能基地作為解方，簡直就是「頭痛醫腳」的謬論。

目前台灣不能穩定供電的源頭，根本不是儲能設備或氫能發電不足。作為再生能源主力的太陽光電每天發電量均全數用罄，根本無電可儲；至於可作為產氫或儲能用途的風電，則是有進度嚴重落後的問題，一樣無法有效供電。

當務之急是先有足夠的穩定電源，接著再進行全面性的老化線路與設備保養維護。因此，政府必須優先解決已存在數年的缺電問題，處理新增燃氣機組來不及上線的問題。有了充足的電源，老舊線路設備才有喘息空間可做輪替與保修。

欲解供電不足的難題，方法垂手可得，就怕部長畫錯重點，電價漲完電照停！

（作者為國立清華大學工程與系統科學系教授）