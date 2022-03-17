因應「促進轉型正義委員會」將於5月底解散，日前立法院司法及法制委員會初審「促進轉型正義條例部分條例修正草案」，擬將促轉會解散後的原有相關業務移交給行政院暨其所屬相關部會。然而，促轉會即將解散的法定原因正是因為已完成了《促轉條例》所定的任務，怎還存在可以移轉的業務？

其實，民進黨向來仰賴「改寫」歷史來灌溉和滋養政權，而扭曲的轉型正義歷史述說加上蠻橫的權力，更是民進黨隨時獲取政治資源的製造機。因此，他們對這部帶有利刃的國家機器，保持續電力尚且不及，又豈捨得拋棄？早在去年的此時，就有民進黨立委提出促轉會依法解散後「業務移交」的構想。

行政院在今年1月14日函送立法院審議的「促轉條例部分條文修正草案」中，並沒有要將促轉會業務移交的內容。才隔1個多月後的2月24日，行政院又通過了「促轉條例第11條之1、第11條之2修正草案」，要將促轉會的業務移交給相關機關。

換言之，以設置2年期限為原則，性質上屬於臨時任務型的促轉會，在延期2次共存續4年後，行政院可能是在春節假期結束後，才倉促政策決定不再延期。這也難怪，朝野立委質疑有哪些移交的具體內容及能否順利移交時，備詢的行政院副秘書長也只能強調會「摸著石頭過河」。

「摸著石頭過河」在鄧小平推動中國大陸現代化時成為名言，意指要踏穩一步後，再向前進一步。有趣的是，也有一說「摸著石頭過河」是一句四川的歇後語，帶有貶抑他人之「哄鬼」或「糊弄鬼」的意思。

這個歇後語的典故出自有位書生夜遊，遇到了迷路的鬼要同行，他們相伴走到一條河邊時欲過橋，鬼卻認為若走到橋中間聽到三聲雞叫，他的遊魂便將四散。書生此時想，鬼想利用他帶路及纏住他，於是就說那你摸著水裡的石頭過河，橋下聽不到雞叫，陽光也照不到，絕對穩當。結果，那鬼至今還在河裡東摸一塊、西摸一塊石頭，根本過不了河。

行政院修法理由說促轉會「完成任務總結報告後，將依法解散」，但卻又訂定法律在行政院設置「推動轉型正義會報」及「人權及轉型正義處」，以持續推動國家人權與轉型正義的政策。民進黨政權的目的，是在促轉會解散後再對之施以「移魂大法」，把應結束的業務「化整為零」到相關部會，猶如要把大家哄騙到河裡去東摸一塊、西摸一塊石頭，永遠到達不了正義的彼岸。

法律明定促轉會「應依據法律，獨立行使職權」，但其仍扮演了東西廠的角色。未來促轉會的業務將直接由跋扈的行政院長蘇貞昌掌管，在東西廠和錦衣衛俱聽其指揮下，選舉政治資源製造機的操作將更有效能。

事實上，無論人權保護或轉型正義的處理，理應經司法審判權或我國具準司法權的監察權來維護。畢竟，Transitional Justice的真義包括了「過渡司法」的程序安排，並非強調一種絕對的正義理念。但我國的轉型正義是行政權說了算，這本身就是應被轉型的正義。

（作者為民主文教基金會董事長）