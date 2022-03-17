鏡電視高層人事變動詭異，內情不斷曝光，風暴愈演愈烈；國家通訊傳播委員會（NCC）失能扭曲，不僅成為蔡政府打壓言論自由與媒體異議的劊子手，更變相扮演起為綠媒護航遮掩的馬前卒。所謂物極必反、作法自斃，此次如果不是鏡電視主事者操作得太過囂張荒誕，外界恐怕還不會發現政媒共生的黑幕竟如此不堪，而這可能只是敲開了冰山的一角；又如果不是鏡電視的玩法弄權而內鬥自爆，社會可能也無法察覺工具化的NCC多麼可怕！

凸顯NCC對中天不公

鏡電視是近10年來首度獲得NCC核准新設的電視新聞台，鏡電視之亂卻是集綠色執政全面掌控媒體、政媒共生互利之大成，最鮮明的負面教材。面對這個似乎難以撼動的病態結構，背後的政治巨獸必然會全力防堵事態擴大，進行切割式處理，如果NCC不能有積極作為，主委陳耀祥就必須負責下台，監察院也不該緘默以對；檢調單位更應針對涉嫌違法的行為進行徹查，不容稍有縱容之心。

電視新聞台的董事長、總經理易人，必須呈報NCC並獲同意，TVBS及中天當年吃過苦頭，但鏡電視更換董事長、總經理，而且越換越快、越換越莫名其妙，NCC卻諉稱是「管不著的公司治理問題」，陳耀祥寧遭雙標罵名也不介入，其中必有不可告人的隱情。原董事長陳建平被閃電換掉，理由是因「干涉新聞」，但陳干涉了什麼新聞？證據何在？鏡電視沒說，NCC也沒問，這和NCC對付TVBS與中天的態度完全不同。

爭議更大的是，據立委蔡壁如的資料，裴偉擔任鏡電視董事長期間，每月支付150萬給停雲管理顧問公司，但「停雲」是一家沒人辦公的空頭公司，董事長就是裴偉，等於裴偉拿鏡電視的錢給自己，這有否涉及掏空與背信罪責？是否構成鏡電視與大股東裴偉之間的非常規交易？其次，鏡電視與《鏡週刊》共用人力，《鏡週刊》有高達150名員工掛在鏡電視，之後又大量解僱，這一大筆人事費顯然都是由鏡電視負責支出，其中是否有人上下其手或五鬼搬運？不只NCC該查，檢調亦該介入偵辦。

對照鏡電視「萬千寵愛在一身」，就凸顯了中天新聞台2020年底遭NCC不准換照的雙標與不公，而NCC對中天的兩項行政裁罰最近分別遭到法院打臉。中天自2018年起被NCC的裁罰案中2/3與政治新聞相關，且多在爭訟中，其中「三市長合體、天空出現鳳凰展翅雲朵」報導遭NCC開罰40萬元，但北院更一審認為NCC只擷取少數委員意見，處分恣意判斷而違法，改判中天勝訴；中天2019年報導黑衣人霸凌女學生新聞也遭NCC裁罰40萬元，北院日前更一審認為NCC有程序瑕疵，改判中天勝訴。「法院認證」NCC處分恣意判斷、有程序瑕疵，這對號稱獨立、專業的機關來說，難道還有比這更難堪的反諷嗎？NCC還有任何顏面、立場繼續運作？

監院檢調看得下去嗎

民進黨在2016年全面執政後，挾國會絕對多數優勢，提名特定立場的NCC委員皆輕騎過關，對於裁罰新聞的認定與運作、假新聞處理的「雙標」，國人歷歷在目，政治凌駕專業的「東廠」之名也如影隨形。從三立電視台結合成立「海派」，在民進黨內呼風喚雨，到陸續收編綠媒串成一言堂連線，再將中天關台、壓制TVBS，組建令出必行的網軍部隊，不但丟棄捍衛言論自由、政治退出媒體的創黨理念，更打造出史上最強也最恐怖的洗腦帝國。

鏡電視之亂有無涉及不法操作？主管機關的NCC除了雙標護航之外，行政上有無瀆職或不法？監察院與檢調單位還能在國人的訕笑譏諷中，毫不動容、無所反應嗎？說得更白的是，鏡電視的來頭、背後的政治後盾到底有多大？過去台灣社會對蔡政府的綠媒帝國、NCC的東廠現形記毫無辦法，如今鏡電視自爆醜態，違法犯紀事實明顯，難道還要旁觀縱容下去？檢調還要裝聾作啞下去？

說得更白些，NCC主委陳耀祥不過是背棄專業尊嚴、只會聽命行事的官僚、擋箭牌，要追究今天這種病態與亂象的根源，難道行政院長蘇貞昌不該負起政治責任嗎？