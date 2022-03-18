1986年9月，《大學新聞》因報導李文忠事件以及國民黨團介入校園選舉違反《國立台灣大學學生出版刊物文稿評閱辦法》遭到停刊與停社處分，並將社長許傳盛與編輯林國明、陳明祺等3位社會學系學生送交懲戒，但大新社暑假由政治學系學生吳介民領導參與鹿港反杜邦設廠運動與進行社會調查，有意結合學運和社會運動的行動也被認為是導因。

大新社決定展開抗爭，並以爭取校園言論自由、政黨退出校園、廢除審稿制度等為號召串聯各社團，10月22日，許傳盛等拒絕出席懲戒會議，台大12個社團共同發表《台灣大學各刊物爭取校園言論自由聯合宣言》予以聲援。

24日，大新社在台大校門口舉行《自由之愛──我們要一個言論自由的校園》演講會，之後繼續擴大校園言論自由運動的結盟，11月有《台灣大學學生界爭取校園言論自由聯合宣言》和《台灣大學研究生爭取校園言論自由聯合宣言》的發布，12月10日世界人權日地下報《自由之愛》創刊，並舉辦街頭演講，12月19日學代大會以83比0通過由社團導師事前評閱之審稿制度修正建議案。

22日，《自由之愛》發表《大學改革宣言》與〈大學改革芻議〉，將校園改革問題的視野拉高到大學改革和《大學法》的修正，主張大學自治、教授治校與學生自治，並在1987年1月向孫震校長提出請願。

此事驚動總統兼國民黨主席蔣經國，蔣經國指示維持校園中立原則，下令將台大知青第一黨部逸仙學會遷至校外。3月24日，自由之愛組織大學改革請願團向立法院請願，建議修正《大學法》，從此開啟了大學改革的序幕。有關學生法律地位的傳統特別權力關係理論，也因為修法的需要，開始受到反省，目的是要把口號背後抽象的權利意識變成法律鬥爭中具體的權利主張。而由前政治犯呂建興（呂昱）創辦的《南方雜誌》，在2月舉辦《校園民主與校園控制》座談會，邀請九個學校學生參與，則為學運的跨校串聯奠定基礎。

4月，覺民學會決議開放原本只限國民黨員參加的黨籍限制，國民黨台大黨社和保防系統由此開始瓦解。覺民學會又決議不參與該年代聯會主席選舉，5月11日，自由之愛發起校園遊行，訴求普選，參與者之一數學系學生林志修因此受懲戒，而喪失了代表自由之愛群體參與代聯會主席選舉的資格，三民主義研究社長社會學系學生陳志柔乃臨危受命出馬參選而當選，非覺民學會系統之改革派在吳叡人之後重掌代聯會。

6月1日，台大校長孫震透露願意考量代聯會主席普選的可能性，學代大會即隨後通過成立學生自治設計暨推動委員會，普選運動捲土重來。而此際，新成立的民主進步黨決議投入推動國會全面改選運動。

【未完待續，曾建元專欄每周五刊出】