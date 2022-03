●1945年9月14日中華民國空軍官兵首先來台

中華民國空軍是第一支正式派員來台的軍種,9月14日空軍就派員來台接收日本陸軍及海軍航空隊在台灣的機場、飛機及器材。此時日軍的飛機都已經落伍,空軍接收後無意再繼續使用;因而都將他們停在台灣從南到北的機場中,任憑日曬雨淋。

●1945年9月25日艾文思加入美軍福爾摩沙聯絡組

此時距日本正式投降(9月2日)不久。正在美國加州 Monterey「戰地民政訓練中心」(CASA)受訓的艾文思少校,接到了飛往重慶報到的命令。重慶當時是中華民國戰時的陪都,美軍的中國戰區司令部也設在那裡(不久後即遷往上海)。受命後,艾文思匆匆自加州趕往重慶,並立刻忙於準備新的任務。但他只停留了10天,便隨著「中華民國行政院台灣行政長官公署」前進指揮所飛往台灣。

就在艾文思出發赴台前夕,他被提升為陸軍暫中校(Temporary Lt. Col.)。新的職務是美國陸軍福爾摩沙聯絡組(Army Formosa Liaison Group)G5的主官。而此新成立的聯絡組,將隨著國府陸軍70軍及62軍,在軍事方面接收台灣。艾文思是聯絡組成員中第一位來台的民政人員。數周後,3位受過專業訓練的G5專家,陸續抵台加入艾文思的小組;提供中方有關接收電力、糖廠、鐵路、警察、財政、法律等等工作的意見。

聯絡組的參謀長貝格上校日後對有關聯絡組在台灣的任務作證時談到:在民政接收方面(civilian matters ),它扮演了一個顧問的角色(advise),而在軍事接收方面(military matters),例如運送中國軍隊、日俘及日僑,聯絡組則提供必要的協助(assist),由於這方面的任務幾乎佔了聯絡組大部分的工作,所以1946.1聯絡組又改稱為台灣遣返小組(Formosa Repatriation Group);100%專注在遣返作業上。 貝格並特別強調:聯絡組對日本人在台灣的資產毫無興趣,這方面的移交,完全是中方和日方之間的事。他在作證中提到:美國軍方對他們在台灣的工作範圍(outline)以及工作權限(limited power),有特別的規定。 而他的組長顧德理上校在作證中則提到:他的上司從未明確指示台臺灣是由中國單獨占領 (I received no such instruction , no specific statement that Formosa was strictly a Chinese occupation to that effect);中國軍隊就是去那受降,然後留在那裡。(Chinese army went in and took the surrender and remained there)。但他也強調 :美國台灣陸軍聯絡組不是一支占領軍( Not an army of occupation)。