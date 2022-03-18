●1945年9月14日中華民國空軍官兵首先來台

中華民國空軍是第一支正式派員來台的軍種，9月14日空軍就派員來台接收日本陸軍及海軍航空隊在台灣的機場、飛機及器材。此時日軍的飛機都已經落伍，空軍接收後無意再繼續使用；因而都將他們停在台灣從南到北的機場中，任憑日曬雨淋。

美軍於1945年7月估算台灣的飛機只有66架，8月日軍投降時全台飛機竟有700架，但其中只有20-40%堪用。（圖／作者提供）

日本投降後不久，中國空軍派遣空運隊張光明中隊長，率領十多位飛行員來台，接收停在台北松山機場的十多架日軍的運輸機。 這批飛機於 10 月 10 日前飛到南京，轉交給國營的中國航空公司（圖／常青文化基金會，作者提供）

有關當時日本各類飛機落後的情形，日本駐華軍參謀長今井武夫和他的專機駕駛員，在1945年9月由南京飛往湖南芷江洽降的途中，有了以下深刻的描述；今井武夫在他的回憶憶錄中提到：在芷江（湖南）一個群山中極為平常的臨時機場，竟然停放了百架多的戰機。他看到中美混合團的飛機冒著濃霧起降，與日本空軍簡陋的現況比較，不得不驚嘆敵方空軍實力的雄厚。而他的專機駕駛員松原喜八，在看到混合團五大隊的飛機不論濃霧，不論晝夜，都可以起降自如，再看看自己飛機的寒磣，不覺感到恥辱。（註 : 五大隊就是現今花蓮第五戰術聯隊的前身）

日本駐華軍參謀長今井武夫在1945年9月由南京飛往湖南芷江洽降的專機。（圖／作者提供）

●1945年9月25日艾文思加入美軍福爾摩沙聯絡組

此時距日本正式投降（9月2日）不久。正在美國加州 Monterey「戰地民政訓練中心」（CASA）受訓的艾文思少校，接到了飛往重慶報到的命令。重慶當時是中華民國戰時的陪都，美軍的中國戰區司令部也設在那裡（不久後即遷往上海）。受命後，艾文思匆匆自加州趕往重慶，並立刻忙於準備新的任務。但他只停留了10天，便隨著「中華民國行政院台灣行政長官公署」前進指揮所飛往台灣。

艾文思在法庭中強調：在重慶那段時間，他曾經和美國駐華大使赫利（Hurly）、蔣介石，以及宋美齡等一同討論接收台灣的問題。此說法在庭上受到檢察官強烈的質疑，最後他只得承認：他只是在美國大使時館看到蔣、宋兩人，之間並無任何交談。被告以及其律師在這點上著墨，就是要给陪審團員一個假象：他此行是直接受命於蔣介石夫婦。

1945年蔣介石在重慶美國官員聚餐，左起：赫利大使、蔣介石、陳納德、外交部長王世杰。圖右正在和蔣介石對話者為盟軍中國戰區參謀長魏得邁（接替史迪威，統帥為蔣介石），他也是台灣聯絡組組長顧德理的直屬長官。（圖／ Source US Army：US Chinese offensive，作者提供）

這是盟軍中國戰區的軍符。所有人員，上自史迪威、魏德邁、陳納德以至在中國的美軍官士兵，甚至中美混合聯隊的中方飛行員，都是配戴此軍符。這也是美軍台灣聯絡組的臂章。（圖／作者提供）

就在艾文思出發赴台前夕，他被提升為陸軍暫中校（Temporary Lt. Col.）。新的職務是美國陸軍福爾摩沙聯絡組（Army Formosa Liaison Group）G5的主官。而此新成立的聯絡組，將隨著國府陸軍70軍及62軍，在軍事方面接收台灣。艾文思是聯絡組成員中第一位來台的民政人員。數周後，3位受過專業訓練的G5專家，陸續抵台加入艾文思的小組；提供中方有關接收電力、糖廠、鐵路、警察、財政、法律等等工作的意見。

聯絡組的參謀長貝格上校日後對有關聯絡組在台灣的任務作證時談到：在民政接收方面（civilian matters ），它扮演了一個顧問的角色（advise），而在軍事接收方面（military matters），例如運送中國軍隊、日俘及日僑，聯絡組則提供必要的協助（assist），由於這方面的任務幾乎佔了聯絡組大部分的工作，所以1946.1聯絡組又改稱為台灣遣返小組（Formosa Repatriation Group）；100％專注在遣返作業上。 貝格並特別強調：聯絡組對日本人在台灣的資產毫無興趣，這方面的移交，完全是中方和日方之間的事。他在作證中提到：美國軍方對他們在台灣的工作範圍（outline）以及工作權限（limited power），有特別的規定。 而他的組長顧德理上校在作證中則提到：他的上司從未明確指示台臺灣是由中國單獨占領 （I received no such instruction , no specific statement that Formosa was strictly a Chinese occupation to that effect）；中國軍隊就是去那受降，然後留在那裡。（Chinese army went in and took the surrender and remained there）。但他也強調 ：美國台灣陸軍聯絡組不是一支占領軍（ Not an army of occupation）。

●1945.10.5前進指揮所初抵台灣

中方前進指揮所位在台北基隆河邊的南方資料館。多名美軍證人都簡稱此指揮所為 TamSui River ，淡水河。應是和不遠外的淡水河混為一談（圖／作者提供）

Jeffery Arnett葛敬恩座機的副駕駛（圖片來源：Jeffery Arnett，作者提供）

艾文思和幾位聯絡組先遣人員（共6位，包括領隊貝格上校，艾文思中校、愛隆生上尉、威爾森上尉，以及兩名士官、兵），隨同長官公署前進指揮所指揮官葛敬恩中將，自重慶白市驛機場乘坐美軍十四航空隊的C-47運輸機，經上海加油後，於晚間6時飛抵台北松山機場。同機的還有中方高級人員，以及葛敬恩的英文祕書鄭南渭等共20餘人。其餘的100餘名中方人員，則另外乘坐4架C-47同時抵達（C-47的乘客容量為28名）。下機後，中方前進指揮所的人員進駐台北圓山町，基隆河畔的南方資料館（今台北美術館後方），並以此作為指揮所總部。而美方的6名人員，則暫時投宿於台北永樂町二丁目122番地，高檔的的永樂飯店 （ Eiraku Hotel，今迪化街一段永樂市場）。據葛敬恩座機的副駕駛，十四航空隊的Jeffery Arnett （ 96歲）回憶：C-47機組人員當晚乘車摸黑到台北近郊山區的招待所（據判斷可能是北投），休息了一夜之後，第二天一早又飛回重慶。

●1945年10月6日前進指揮所展開工作

舊美國領事館，中山北路二段與南京西路交會口以北不遠處。本為日治時代的「美國駐台北領事館」；美國在二戰前所購買的財產。美軍聯絡組抵台初期，1945.11.1以前，辦公室就暫設在此。而聯絡組各校級主管於搬離永樂飯店後，也以此棟建築的二樓為宿舍。平日雖稍嫌擁擠，但聯絡組在北投溫泉區獨占了一間溫泉旅社；作為官兵休閒的場所。1950年以後，直到1978年底斷交為止，本棟建築成為美國大使官邸，現改為商業用途的「光點台北」。 （圖／https://commons.wikimedia.org，作者提供）

（圖／作者提供）

1945年10月6 日下午3點，前進指揮所的官兵數十人於前總督官邸（今台北賓館）前舉行升旗點禮。嗣後兩次召見日本台灣軍 （第十方面軍） 參謀長諫山春樹中將。並頒布《中華民國台灣省行政長官公署備忘錄》（台政字第一號）。

中華民國台灣省行政長官公署備忘錄

日期： 中華民國34年10月5日

致：日本台灣總督安藤利吉將軍

由：台灣行政長官公署

一、本人以中華民國台灣省行政長官之地位奉中國國民政府主席中視戰區最高統帥蔣委員長之命令接收現在台灣（含澎湖列島下同）一切法定領土人民治權政治經濟文化等設施及資產。

二、日本台灣總督安藤利吉將軍應自接受備忘錄後立即奉行本長官之一切命令規定……

●1945年10月7日葛敬恩發表告台灣同胞書

葛敬恩一下飛機就生病了，並停止一切公務。告台灣同胞書（見本章附錄）是以新聞稿的方式發表在日文的台灣新報，並交由廣播電台宣讀。

艾文思在受審時曾不實地宣稱：鈴木曾經告訴他，據可靠來源說有某位中方領導在廣播中談到，日人應交出所有財產及房舍，並準備住進集中營。 艾文思隨即告訴鈴木，據他瞭解，1945年10月8日至10日之間，葛敬恩的確在廣播中說：除非日人同意和中方合作，交出所有的財產，尤其是黃金，否則如果被中方發現的話，很可能會被關進集中營。 但鈴木在作證中則指出，從來就沒有艾文思所提到的這項廣播。自己也不曾和艾文思討論這項廣播。鈴木在作證中並說明，他親身參與轉移日本資產到中國政府的作業，也親自處理所有資產轉移的紀錄。那段期間，所有中方發布的命令也都會簽傳到他的手中。他從來沒有看過這項所謂限期交出黃金的命令。 筆者在台北國史館藏中，找到一份葛敬恩1945年10月7日的《告台灣同胞書》，其中根本沒有恐嚇日人的字語。葛敬恩的英文祕書鄭南渭作證中也否認葛在1945年10月7日曾親自在電台宣讀這篇文稿。 開庭時，法官對這方面的證詞似乎很重視，除了詢問鄭南渭當時台灣廣播發射站的數目及地點，並問及：葛敬恩是否有過任何廣播，鄭回答：只有一次，但那是發生在1946年初；而且在廣播中談論的是台灣一般的情形 （general conditions of the island）。 筆者根據鄭南渭證詞，找到了葛敬恩1946年1月2日所唯一在「台灣廣播電台」上親自宣讀的廣播稿。那次廣播的內容非常正面；筆者費力辨讀這份模糊的報紙，同時對照同報刊登的日文版，再檢視歷年來台灣所流傳：葛敬恩在某次廣播中曾斥指台灣人民為二等公民的談話，這指控不但不合邏輯，而且似乎是故意曲解葛敬恩談話的內容。

●1945年10月9日前進指揮所收到密報：日軍將裝備埋存、盜賣及破壞

前進指揮所收到密報：日軍開始將應該移交的裝備及物資進行埋存、盜賣及破壞。而此時指揮所僅百來人，根本無法干涉日軍的行為，他們只能馬上發文報告遠在重慶的上司，並呼籲民眾檢舉。

1945年台灣新生報（圖／作者提供）

附錄：葛敬恩發表告台灣同胞書

（原文件上並註：34年10月7日告台灣同胞書，載《台灣新報》並交與廣播）

「台灣同胞：

本人奉命前來台灣成立前進指揮所，以備忘錄遞交台灣總督。所負主要任務是注意日方實施情形、調查一般狀況、並準備接收工作；以待國軍和行政長官陳儀上將前來履新。

本人於本月5日率領第一批文武人員自陪都（重慶）出發，當天便安然到達這別離祖國懷抱50年的台灣首府──台北；受到同胞熱誠的歡迎，使本人感到非常榮幸、非常愉快。尤其可慰的是目睹此間同胞那種親愛融洽的精神，與祖國各地毫無差別。益使本人深信同胞之間，縱然經過長時間的別離，但是那種天然的手足之愛，是絕對無法磨滅的。

（圖／台北國史館，作者提供）

我們在祖國的時候，對於台灣同胞的生活狀況，時時刻刻在懷念著；不但我們同人在懷念著，我們的最高領袖蔣主席，我們的政府以及我們的全國同胞，也都在懷念；懷念各位過去所受的痛苦，尤其是在戰爭期間所受到的一切犧牲。我們同情各位過去的遭遇，更關心各位今後的生活。我們懷念各位，就如同懷念自己的兄弟姐妹一樣。本人今天願代表全體國人向各位致最誠摯的慰問之意。

現在我們指揮所同人初到此地，一切情形，皆不熟悉。在處置上難免沒有掛一漏萬的地方。 務請各位父老免除客氣，隨時隨地地告訴我們，使我們同仁能夠真正達到為民眾謀福利、為國家立基業的使命。因為單靠我們少數同人，事實上耳目難周，惟有希望民眾起來共同協力，才能迅速完成我們的任務。

此外，本人還要奉告各位同胞，我們的軍隊，就是我們久經戰事而又徵調頻繁的忠勇將士，不久就要開到台灣了。這些部隊都是輾轉應戰，經過數千里而來的。外表上雖然不免感到辛苦，但精神上卻異常健旺。他們開到之後，本人相信能做到軍民合作、融洽無間的地步，並且一俟軍隊開到，我們的行政長官陳儀上將也將隨之蒞臨，與各位相見。屆時一切政務以及接收事宜，便可全面展開。這是我們樂於告慰各位的。

至於現在台灣的60餘萬日本軍民，本人也有一點感想：回顧過去彼此處於敵對狀態之下，雙方當然也都抱有仇視心理。今天日本既已毅然覺悟放下武器，我們站在君子愛人以德的立場上，唯有真誠地希望他們澈底做到民主化。日本的軍人都來自民間，他們必然也能感到實施民主的需要。就台灣現時現地而論，我們一方面願望日本軍人深明大義，遵照命令辦事，一方面更望台灣同胞保持大國民風度，避免輕舉妄動。

我們千萬要記住，抗戰雖已成功，建國猶待努力，今後必須急起直追。須知：我們一切力量不能再有一份浪費，我們所有時間不能再有一絲虛擲。本人願率領指揮所同人，與台灣全體同胞共為此項目標努力邁進。」

註1：刊登此文的《台灣新報》此時全版尚為日文，一直到1945年10月25日改組成《台灣新生報》後，才中、日文並刊一段時間。播放此稿的電台則為尚未被接收、改名的「台灣放送協會」。