媒體報導情次室次長楊靜瑟中將接任軍情局局長，圓缺由空軍副參謀長顏有賢少將升任，原先呼聲較高的空軍督察長柳惠千少將落馬。報導解讀顏有賢獲擢升，是因為擔任嘉義基地聯隊長時，多次派出F-16戰機執行攔截驅離共機任務，香港媒體因而稱楊靜瑟是「獨派」。

空軍飛行聯隊長的基本職責是落實人員訓練、保障機隊妥善率及軍紀安全，派機升空攔截共機，並非聯隊長職權。事實上，當有共機接近，是由空軍作戰指揮部依當面敵情決定是否戰機攔截，飛行聯隊接到命令才會派機升空。依此而論，空軍作戰指揮官才是「獨派」，因為他天天派機去驅離共機。

柳惠千少將當過蔡總統的副侍衛長，他擔任聯隊長時，還常常親自駕機巡弋台海，那豈不是更「獨」。執行上命令，捍衛台海安全是軍人天職，亂給專業軍人貼標籤，實在不太厚道。

顏有賢在聯隊長任內，發生黑鷹直升機失事，遭到記過處分，他並未懷憂喪志。當時整個嘉義基地士氣低迷，他立即重振士氣、加強飛安，嘉義基地士氣很快的回升，除了日常例行的攔截共機外，還強化訓練與執行戰機性能提升，也因表現優異，進而升任空軍戰訓處長、副參謀長，如今佔中將缺，可謂實至名歸。

軍職的派任與高升，除學歷與經歷外，就是品德與操守，只要合於資格，就可以獲得候選，當然僧多粥少，難免有遺珠之憾，質疑晉任者的政治立場，而予以攻訐，此風不可長，國防部應該予以駁斥，不要讓自己的幹部受委屈。

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