民進黨立委何志偉在電視政論節目上，大放厥詞：台灣年輕人很會打電動，先進武器的訓練就像打電動，3、5分鐘就能上手，便可上戰場勇猛殲敵。何志偉此說，黨內同志痛批「有這樣的同志真不需要敵人」，藍營酸他，被蘇貞昌的掃帚說帶壞了!何解釋，科技輔助訓練是趨勢。

何志偉說的會打電動就會打仗，是妄言，但他說，科技輔助訓練是趨勢，倒是實話。不過，玩電玩、搞訓練，終究不比實戰，打電動，死了，可以重來，訓練錯誤，可以重覆訓練到正確，實戰犯錯，非死即傷。無論如何，何志偉也算是一語驚醒夢中人，台灣親美抗中，終須面對中美「修昔底德」一戰，應該利用虛擬實境技術，將中美決策模式、軍力比較、台海兩岸政治經濟與軍事對比等大數據，輸入大型電腦，做成「戰爭遊戲」電玩，「預判」台海軍事衝突的結果，或許可將民粹式的兩岸決策，拉回正軌，避免決策錯誤讓台灣陷於萬劫不復的險境。

拋磚引玉，這套虛擬實境的戰爭遊戲，至少應該包括以下幾個預擬情境：

北京提議兩岸在新加坡舉行統一談判，並提出具體統一具體條件和時程。

台灣堅拒統一談判，美國亦不贊成，兩岸是否會爆發軍事衝突?美軍是否介入?

美軍持續擴軍南海及台海，中美會不會爆發軍事衝突?

美中若爆發軍事衝突，最有可能的地點是何處?華盛頓?加州?北京?上海?東京?還是台灣?

中共全面斷絕台灣網路，台灣有無替代網路?馬斯克的Starlink能適時聯網嗎?

共軍演習為名，封鎖台灣海峽，派遣大批無人機攻擊台灣天然氣接收站，駭客入侵電網系統，台灣全島停電水一周。

美國和所謂民主同盟如何協助台灣開闢人道海空航線，撤離難民?

情境設定，假設甚多，不及備載。會打電動的何委員，何妨先試著回答上面這些假設情境?

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