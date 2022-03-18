《農會法》開宗明義指出：「農會以保障農民權益，提高農民知識技能，促進農業現代化，增加生產收益，改善農民生活，發展農村經濟為宗旨。」但現在，農委會提出修法，稱為強化中華民國農會專業效能，將增列「中央主管機關指派專業理事」，這符合保障農民權益的宗旨嗎？所謂的專業理事究竟是「專業任命」？還是「政治任命」？

農會並不是公法人，蔡政府憑什麼指派理事？蔡政府為了權力，什麼都敢做，那何不修法去指派專業理事到鴻海算了。這不是民主威權？什麼才是民主威權？

首先，依法，中華民國農會雖負擔政府的政策，但卻是財務自主，屬於人民的財產，而且近年該農會的淨值均為正值，資產也逾100億元，農民保險保障健全，有改革的必要嗎？還是政府想「以改革之名，行掠奪之實」？

再者，何謂「專業理事」？農委會現在是在質疑「中華民國農會」這個全國性農會的理事們都不專業嗎？試問：專業的衡量標準為何？現在該農會的理事長、理事們多是由基層的總幹事做起，他們是最了解農民的代表。而蔡政府的官員連台灣加入CPTPP對國內農民有多大的衝擊都說不清楚，甚至也不願與農民溝通，能指望未來指派的專業理事能夠照顧農民的權益嗎？

說白了，農委會的《農會法》修法版本就是「政治任命」。也就是說，將來全國農會就是民進黨的政治工具，所謂的專業理事就是民進黨未來在農會的政治特工，是可以落實執政民進黨、蔡政府政治目標的人頭。

中華民國農會在落實政治任命之後，將不再是農民的全國農會，而是「一黨」的農會，在全國農會「被改革」之後，接著會不會輪到就是各級農會了？農委會對農會伸出黑手後的結果？不只全台農民，全國民眾也都在看！（作者為資深政治幕僚）

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