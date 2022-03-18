德國《慕尼黑水星報》17日報導，立陶宛副外長艾德梅納斯16日在接受媒體採訪時，要求歐盟在中共針對俄烏衝突未表明立場之前，取消原定於4月初舉行的歐中峰會。

艾德梅納斯指稱，現在「不是關係正常化的合適時機」，峰會應該取消，或至少延遲一段時間，直到我們清楚中共站在哪一邊為止。艾德梅納斯宣稱：現在是讓中共知道我們是認真的時候了，他們的角色不能曖昧不明，不可以一邊支持俄羅斯，一邊利用與西方國家也就是和歐盟的貿易機會，而不必擔心任何後果。

事實上，歐盟執委會副主席東布羅夫斯基斯在2月底就確定，歐盟將在4月1日與中國舉行歐中峰會，以緩和雙方日益加劇的緊張關係。雖然中共對於俄烏之戰採取中立態度，與歐盟立場不同，但是中歐峰會對目前處於各種危機中的歐盟企業更為重要。

國際政治錯綜複雜，並不是非黑即白，可以斷然切割。所謂競爭中有合作，合作中有競爭，即使彼此有嚴重分歧，也必須鬥而不破。

立陶宛副外長忘了自己在歐盟中的地位及分量，又把國際政治簡單化，誠如德國學者所稱，立陶宛把中歐峰會與逼迫中方「選邊站」聯繫起來是一種幼稚的想法。如此看來，立陶宛為了「台灣代表處」不惜與中共翻臉，也就不足為奇了。

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