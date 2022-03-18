303後一連串的停電事件，凸顯出我國電網脆弱、應變能力不足的問題，眼見國人對於供電不穩的擔憂日增，政府趕緊拋出提升電網韌性的改善措施，然而相同的口號在去年前的513和517停電時就已聽過，如今同樣的問題依舊持續發生，不禁令人懷疑政府面對問題的決心。事實上，台灣的能源危機不止是脆弱的電網，若從風險管理的角度分析，便會發現台灣的能源未來，恰似台電的供電網絡，危機四伏，只消一隻小鳥撞擊，就會全盤皆輸。

303大停電，意外引爆工總理事長王文淵和秘書長蔡練生之間的衝突，工總發生了什麼茶壺風暴外人恐怕難以得悉，但從蔡練生公佈的對話紀錄中可以發現，外傳不合的兩人卻在一件事上有著高度共識：當前的能源政策必須有所調整。兩位工業界大老的焦慮並非杞人憂天，根據經濟部能源局統計，去年全國用電量達到歷史新高的2909億度，增幅3.9%也是近十年最高，隨著疫情趨緩經濟回溫，政府又強力推動高耗能的半導體產業，能源局估計2025年電力需求將攀升至3175億度；另一方面，能源結構轉型卻明顯進度落後，按照蔡政府規畫，2025年發電結構本應為燃氣50%、燃煤30%、再生能源20%，然而經濟部已經坦承再生能源佔比無法及時達標。儘管官員們試圖用「分母變大分子變小」的話術來為政策跳票緩頰，卻完全沒有說明不變的供應要怎麼滿足增長的需求，想掩飾缺電危機卻反而欲蓋彌彰。

若要滿足不斷增加的用電需求，燃氣發電量及佔比勢必要再提升，亦即2025年台灣電力將有超過一半依賴天然氣，從風險控管角度來看實非明智之舉。烏俄危機初期，德國就是因為過度仰賴俄羅斯的天然氣，才在美國號召盟友對抗普亭時顯得投鼠忌器。誠然，俄羅斯並非我國主要天然氣來源國，歐洲各國的擔憂也在美國承諾解決後逐漸消除，但在俄中聯手、台灣被俄國列為不受歡迎國家，美國和卡達又來不及補足歐洲巨大需求之下，執政黨是否敢向人民保證，在大國各有所圖的博奕台上，台灣的天然氣需求依然能持續得到滿足？如果不敢，那又為何將國家超過一半的電力賭在天然氣上？更別提天然氣價格波動帶來的虧損，中油光是去年就賠了749億元，代理董事長李順欽預估今年還會再賠1000億，虧的全是人民的納稅錢。

燃氣發電比例之所以被拉得這高，主因有二：第一是僵化的能源政策，民進黨在2012年拋出「2025非核家園」的構想，基於空污考量，天然氣便承擔了補足核電缺口的任務，但不是還有再生能源嗎？這就要提到第二個原因，也就是政府在推動再生能源上的狹隘視野。根據《再生能源發展條例》，再生能源包括太陽能、生質能、地熱、海洋能、風力、非抽蓄式水力等，種類多元，但執政黨基於某種不得而知的原因，一直以來都偏重發展風電及太陽能，兩者發電量合計就佔再生能源的58%。正如同發電結構過度集中，再生能源發展失衡也削弱了綠電韌性，太陽能因土地問題發展受限，風電設備跟技術人員則被疫情卡在國外，造成綠電開發進度嚴重延宕。然而，與其他再生能源相比，風電和太陽能並不具備特別突出的優勢，台灣用電尖峰在夏季，離岸風電主要發電季節卻是冬季，而地狹人稠的台灣在太陽能板設置上顯然空間有限。相對的，台灣四面環海，又位於斷層帶上，具備開發地熱和海洋能的地理條件，而養豬業和農業也有發展生質能的潛力，但這些綠能得到的關注卻遠不及風電和太陽能。政府必須在政策與投資上輔導其他綠能，透過均衡發展來分散風險，不能再把雞蛋繼續放在同一個籃子裡。

太陽能在303停電時的即時支援，證明了再生能源確實可在強化發電韌性上扮演關鍵腳色，然而太陽下山後另一波停電潮，說明了綠能的發展不能只偏重發電，更要注重儲電。英國諾丁漢大學研究發現，電力系統中存在愈多光電，電網愈容易出現故障，原因就在於太陽能的不穩定性，因此研究團隊建議先把光電充入電池，再透過電池穩定放電以保護電網。如要提升電網韌性，改善再生能源供電不穩的缺點，就不能忽略儲能技術的重要性。而以台灣目前不堪麻雀松鼠一擊的輸電網絡，加緊開發儲能技術，還可以在各種天災人禍發生時，提供基本的安全保障。以大眾運輸來說，303停電時高雄捷運因失去動力停在隧道中，最後竟讓乘客沿軌道步行到鄰近車站，在運輸安全中，讓乘客走列車軌道是非常不得已才會採用的下下策，因為中間有太多不可控的風險，若高捷設有儲電設備，能在停電情況下支撐列車至少行駛到最近的車站，這些風險很大一部分可以被排除。

再生能源發展的遲滯，也嚴重威脅中小企業未來的競爭力。歐盟2026年將開始課徵碳關稅，將影響我國對歐貿易的3-5%。透過稅金引導產業採用綠能，這本是一樁美事，國家再生能源憑證中心也發出了超過百萬張的綠能憑證，但其中99%的憑證都被台積電搶走，幾乎沒有留給其他企業購電空間，中小企業只能眼睜睜看著高額關稅步步逼近。除非政府已下定決心要走南韓獨厚大型財團的發展路線，否則就應該透過價格調控和政策工具，一方面增加中小企業在綠電購買上的議價能力，另一方面引導大型企業自行開設綠能電廠，而不是熱衷於「缺綠電不是缺電」的文字遊戲。此外，國際碳權交易也不失為一個解方，台灣雖然不是巴黎協定締約國，但仍然可以透過雙邊甚至多邊架構買他國碳權，但在萊豬、福食議題上最講求與國際接軌的執政黨，目前對於國際碳權似乎還是脫軌狀態。

制定國家發展政策必須有前瞻性思維，政府不能只把視角限縮在2025，而應針對2050淨零碳排提出更長遠、更清晰的規劃。強化電網韌性與台電內控固然重要，但發電結構、再生能源、儲能技術開發、碳交易，也無一不是台灣潛在的挑戰，更是確保產業發展及民生安全不可或缺的要素。現在層出不窮的能源問題，顯示出蔡總統在制定2025非核家園時，對於台灣整體能源環境缺乏充分認識，後續在執行時又缺乏分散風險概念，作為政策制定和執行者，蔡總統應帶領執政黨負起責任承認過失，務實地看待並解決問題，而不是一直透過話術粉飾太平，一意孤行堅持十年前思慮不周的僵化口號，否則除了藻礁生態、民生安全、產業競爭力，台灣未來恐怕還要再付出更多代價。（作者為民眾黨副秘書長）

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