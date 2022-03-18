烏克蘭總統澤倫斯基向美國國會發表視訊演說，呼籲美國在烏克蘭上空設立禁航區，但未能改變美國戰略謹慎的決策。隨後與美、英軍事領袖舉行視訊對話時，澤倫斯基終於承認，烏克蘭不可能加入北約。澤倫斯基的覺悟有些晚了，如果早知道北約不可能為了防衛烏克蘭而與俄羅斯開戰，再如果早知道美國不會派兵幫助烏克蘭對抗俄羅斯，這場戰爭可能就不會發生。

抗中保台 策略已鏽

只是世間沒有後悔藥，「四十年來家國，三千里地山河。鳳閣龍樓連霄漢，玉樹瓊枝作煙蘿，幾曾識干戈？」一千年前李後主的感嘆，跟當前烏克蘭的局勢幾分神似，所不同的是李後主在「最是倉皇辭廟日，教坊猶奏別離歌，垂淚對宮娥」之時，澤倫斯基還可以透過網路視訊對英、加、美等國的國會發表演說，請求西方國家支援烏克蘭戰爭。

這一點台灣人和烏克蘭人很不一樣，或許受到烏克蘭戰爭的影響，也可能本性更為理性，多數民意傾向不和大陸對抗，如果發生戰爭，不僅承認國軍打不過解放軍，也認為美國不太可能派兵幫台灣打仗，最多就是提供武器，讓台灣人自己去跟大陸拚，反正兩岸怎麼戰，死傷如何，最後贏家是美國跟美國的軍工企業體。

依據台灣國際戰略學會及台灣國際研究學會發表「烏克蘭戰爭與台海安全」民調，只有34.7%的人認為台灣有能力單獨抵擋中國的軍事行動，高達56.2%認為國軍無法抵禦解放軍的攻勢。至於美國是否會在兩岸發生戰爭時出兵協助台灣，有42.7%認為美國會出兵，47.3%認為不會。值得注意的是，據該學會2020年10月發表的另一份「台海安全」民調，當時有55.1%的人認為美國會出兵協助台灣，但俄烏戰爭爆發後，台灣民眾對美國派兵支援的信心劇降約13個百分點。

該民調也問及美國可能助台的4種方式，包括：61.5%認為美國會提供武器，48.5%認為會公開聲援、44.1%認為會情報支援、26.1%認為會派兵支援。顯見台灣人民對於美國只會提供武器給台灣的認知最高，相信美國會派兵支援台灣的比率最低。澤倫斯基是在向美國要求設禁航區不成後才要求美國提供武器，可見台灣人比烏克蘭人更清楚美國的作風。

和平共處 最高價值

可惜人民的理性不等於政府的理性。民進黨在2019年推出的「抗中保台」選舉策略，應對當時香港的「反送中」風潮，在大賣「芒果乾」之下，讓蔡英文以史上最高的817萬張選票贏得連任。但是，在烏克蘭戰爭發生以後，支持民進黨「抗中保台」策略的民眾，已經降低到16.1%，反而有高達77.3%的民眾支持兩岸應該維持「和平往來」，可以說「和平共處」才是兩岸關係最高的價值。

但是，民進黨人不相信「抗中保台」策略已經生鏽。民進黨立委何志偉就在政論節目中語出驚人，他說這一代的年輕人，甚至更年輕的年輕人打電動玩具超強，未來新的戰備武器只要把東西寫得很清楚，就會像打電動一樣，年輕人3至5分鐘就能上手。這種把打仗當遊戲的說法，連黨內同志也看不下去。

這就是台灣人民很理性地看待兩岸關係，但是執政者卻還是不理性地迷信戰爭，即使烏克蘭戰爭的悲慘事實擺在眼前，還是驚不醒他們。民進黨以自己的不理性執政，選舉時搧動群眾支持他們不理性的策略，這就是民粹主義的根源。

烏克蘭戰爭之前，烏克蘭政客迷信加入北約可以保護國家安全，搧動烏克蘭人民支持「親歐抗俄」，結果是引狼入室。儘管烏克蘭總統澤倫斯基坐鎮首都基輔安定民心，帶領烏克蘭軍隊保護國家，但國土遭受生靈塗炭，百姓也只能坐困愁城，人民流離失所，這難道不是因為烏克蘭的政客「幾曾識干戈」所害？

台灣不是烏克蘭，兩岸最大的幸福是大陸堅持和平統一，台灣人民理性看待兩岸軍力失衡的現實，不可能支持民進黨冒進的法理台獨路線，人民最終還是牽制民進黨政府盲動的最佳煞車器，這是台灣之幸、兩岸之幸。