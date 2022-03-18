這幾天空氣品質極差，台電擔心跳電，令台中火力發電廠卯足勁發電，除3部檢修、歲修機組外，另7部機組馬力全開，淨發電量高到97%，導致中部地區再陷「紅害」，中部人的肺在哭泣。

蔡總統上任後為堅守「2025非核家園」的承諾，陸續停止核電機組運作，但6年歷經4次大停電，最近的303大停電規模更僅次於921大地震時全台停電。這已不是台灣缺不缺電的問題，而是要不要面對因冒然廢核、綠能進度落後，護國神山半導體業面臨缺電窘境的問題。台灣是淺碟子經濟，靠的是外貿，缺電停電一日無解，就是嚴重的國安危機。

今年3月3日興達火力發電廠一個小小的事故，導致全台大停電，549萬戶受影響，產業損失上百億。上自行政院長蘇貞昌，下至經濟部長王美花，如同唱雙簧，再上演去年513、517大停電時同樣的劇本，鞠躬道歉、懲處台電，承諾好好檢討，但蔡政府真的檢討了嗎？

令人難以置信的是，立委蔣萬安質詢行政院長蘇貞昌，盼他能承諾未來1年不停電，蘇貞昌竟爆氣回應，「你祖父說要反攻大陸，到現在還沒有實現。」國會殿堂竟演出如此跳梁小丑的戲碼，還是最高行政首長擔綱演出，真是丟盡國家的臉。

綠營高官如此目中無人，除證明他們不在乎民眾權益，更反映了蔡政府心中除了「非核家園」外，壓根沒有可長可久的能源政策。今年初蔡總統允諾工商團體「確保供電正常」，如今看來又是空頭支票。面對這場國安危機，總統只會開空頭支票，閣揆只會指鹿為馬，經濟部長則好官我自為之，一個比一個沒肩膀。

選舉快到了，民眾該睜大眼睛了。