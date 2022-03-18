今年前兩個月中歐盟貿易額1371.6億美元，比同期與東協貿易額多出5.7億美元，再次成為大陸第一大交易夥伴。這是季節性因素所造成，或成為長期趨勢，甚至俄烏戰事對未來的影響如何，都有待觀察，但是中國與歐洲雙邊貿易的重要性與日俱增是不爭的事實。2021年中歐貨物貿易額達8281億美元，亦創歷史新高。俄烏戰爭對歐盟與中國的經貿關係及國際政治格局的影響深遠，北京如何經營與歐盟關係，將是未來外交戰略的一大重點。

改變原制裁中國的決定

俄烏戰爭爆發後，接近前線的歐洲國家受到傷害與影響也很深重。歐盟國家一直希望北京介入調停，認為中國是唯一一個對戰爭雙邊能發揮影響力的國家。

3月8日，中國國家主席習近平同法德兩國領導人舉行視訊峰會，重點就烏克蘭局勢交換意見，強調3國要共同支持俄烏和談。習近平表明中歐在謀和平、求發展、促合作方面「有很多共同語言」，並呼籲雙方繼續堅持多邊主義，推進重大全球議程。中法德透過此次峰會，釋放出加強協調信號，顯示美國和歐洲就是否制裁俄羅斯以及解決俄烏衝突手段出現分歧，歐盟正尋求美國以外的解決方案。

事實上，在俄烏戰事一爆發，負責貿易事務的歐委會副主席東布羅夫斯基斯就試圖說服歐洲議會，改變先前對於中國制裁的態度，他向歐洲議會貿易委員會表示：「我們正處於與中國關係複雜的階段，這是眾所周知的事。」歐盟決定將於4月1日與中國舉行峰會。隨著戰事延宕與損害的擴大，歐盟更加意識到中國對於歐盟的重要性，所以這次歐盟與中國高峰會的影響力與後續發展的可能性不言而喻。

同樣地，中國並不希望出現新冷戰的國際格局，特別是這次俄烏戰爭後，美國與西方右翼一直想甩鍋中國，把中國與俄羅斯綁在一起，貼上新的邪惡軸心標籤，擴大俄羅斯與烏克蘭的衝突是民主國家與專制集團的價值之爭。北京要破解這樣的綁定，避免升高到意識形態的鬥爭，也必須爭取歐盟。中國駐美國大使秦剛在《華盛頓郵報》發表題為《我們在烏克蘭問題上的立場》署名文章，強調中國與俄烏兩國的友好關係，中國對於戰爭事先並不知情，也不因此獲利。他呼籲雙方停戰，透過對話形成平衡、有效、可持續的歐洲安全機制。

歐盟更堅定走自己的路

一般認為美國在這次戰爭後，將利用歐洲國家的安全顧慮，重振美國在北約組織的領導力，歐盟與美國的關係將更為密切甚至順服。未來是否如此尚待定論，歐洲國家驚魂未定，急於尋求軍事的保障可以理解，但是大量難民的處置以及經濟上的損失，在緩過神來也是必須面對的現實。因此，對於經濟制裁，法國與德國就出現與英美不同調的現象。眼見美國從中漁利，更有可能刺激歐盟更加堅定走自己的路。

3月11日，歐洲聯盟領導人非正式會議結束，發表《歐洲聯盟領導人非正式會議凡爾賽聲明》。俄烏戰爭爆發前後，法國總統同時是歐盟輪值主席國的馬克宏一直希望法國和德國聯合，在歐洲聯盟內部，尋找解決問題的方案。法國凡爾賽聲明的主旨就是敦促烏克蘭和俄羅斯停火，強調歐洲獨立自主解決烏克蘭衝突問題的重要性。

這意味，北大西洋公約組織作為北大西洋的集體防衛功能受到質疑，歐洲聯盟國家必須團結起來，建立自己軍事防務機制，因為只有這樣，才能在面對類似於烏克蘭這樣的問題之後，不會束手無策。除了軍事外，在能源、產業、糧食等方面都要減少對外依賴。

這場戰爭已經徹底改變歐盟，但是許多方面還有很多辯論與爭執。歐盟未來發展充滿變數，北京必須抓住機會，改善與歐盟關係，甚至出面調和俄羅斯與歐盟的關係，這將對於後後冷戰時代的國際格局至關重要。