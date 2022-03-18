行政院長蘇貞昌日前在立法院備詢時反質詢立委，事後又把對方比喻成猴子，18日更指稱「立委把官員當狗罵的時代應該過去了」。面對行政首長和立委之間的爭議，立法院長游錫堃被點名表態，他卻不是要行政院長接受監督，反指立委該充實質詢能力。果然是初任立委僅兩年的立法院長，還搞不懂國會議長應堅守的憲政角色，卻不忘擺架子指導其他立委要怎麼質詢。

很少有民主國家的執政黨這麼大膽，敢把初任議員的人立即就推上國會院長寶座。國會當初形成，是為了壓制行政權獨大，本質是代表人民監督政府，並作為多元社會利益的交換妥協場域。如果國會不能堅守這個角色，社會就可能重返衝突動盪的景況。

為了讓各方相信國會能善盡權能，各國議長若非退出政黨運作、聲望崇隆，至少也要有相當的經驗，能照顧多元聲音各抒己見。例如英國現任議長，是在議員任期20年後才被選為議長，美國眾院本屆議長也有近20年的議員資歷。民進黨之前提名的蘇嘉全院長，好歹也當過兩任立委。至於游錫堃，雖曾任8年省議員，但國會與地方議會畢竟不同，議題的高度和廣度、政黨協商的難度、利益團體的多元複雜，恐怕都超過游的閱歷。

平時大家看不出游的能耐，頂多從他曾研判2028年前，台美將會建交的說法，知道他作為國會議員的視野有限。但在這次反質詢衝突裡，游的反應卻讓人再次確認他連國會議長的憲政角色也沒進入狀況。

游錫堃稱現行中華民國法律並未有反質詢規定，也同意蘇貞昌關於「均在談承諾」的辯詞，還說行政官員答詢時不得超過質詢範圍的規定，應該隨著看問題的角度不同而有不同的解釋。

但問題是，作為立法院長，為何不堅守憲政角色，卻跟隨被監督單位的解釋？《憲法》第57條規定：「行政院有向立法院提出施政方針及施政報告之責。立法委員在開會時，有向行政院院長及行政院各部會首長質詢之權。」立委質詢行政官員是憲法賦予的權力，閣揆不認真回答缺電的承諾，卻反質詢民意代表，這樣立委如何行使監督權力？又不知立法院長有何立場接受行政官員自為解釋的質詢「權」？

其次，游認為以前戒嚴時期一黨獨大，早有官員反質詢的存在。他還扯到美麗島事件受刑人中，有個沒有參加遊行而被抓去關的民代。本文不欲陷入當時民代為何被抓的事實與合法性討論，只想指出的是，現在已是民主時代，立委質詢的是行政院長未來1年能否不停電的承諾，游院長亂牽拖到戒嚴時期，並非就事論理，讓人懷疑是他想轉移焦點卻無意流露出無知。

民進黨全面執政至今，早已忘記蔡英文總統曾說過的「謙卑、謙卑、再謙卑」的期勉，雖說絕對權力造成絕對腐化，但問題是台灣社會對政客不懼物議的脫軌言行，卻如此見怪不怪，再這樣下去，將來若造成社會多元利益只能上街頭找公道，人民就只能怪自己了。（作者為大學教師）