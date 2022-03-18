冷戰時期西方世界是這樣定義美國和蘇聯的對決：「這是一場善與惡，民主與威權的聖戰」。這也是白宮國家安全委員會官員Alexander Vindman中校上星期的發言。剎那間，我們穿越到80年代。

此時，美國拜登總統一掃前幾個月從阿富汗撤軍的陰霾，成為懷舊版的「美國隊長」，帶領美國對抗「邪惡帝國」（evil empire），而舉國上下，同仇敵愾，響應拜登對俄羅斯的經濟制裁，不僅谷歌、臉書封鎖俄羅斯官方帳號，科技巨頭微軟、IBM、蘋果和其他大企業都被要求停止在俄羅斯的營運。拜登的民調支持度也從谷底攀升，一切指向「聖戰紅利」。

相較與中國大陸的貿易戰，美國顯然重回她所熟悉的戰場。與俄羅斯對戰，雙方都是「正義vs.邪惡」的意識形態，只是互指對方是邪惡勢力。如同《洛基》第4集，洛基單挑俄國大塊頭伊凡，雙方在拳擊擂台上殊死纏鬥，最後洛基證明了美國終是正義的一方。這種「邪不勝正」的單線劇情，在當時成為愛國主旋律，票房高達3億美元。

但在大陸與西方的對戰中，如《葉問》第3集，甄子丹不會打拳擊，只能用詠春拳對決拳王泰森；換言之，雙方對彼此套路都是陌生的。而電影中的黃飛鴻、霍元甲亦再現相同情境，雙方因慣習的遊戲規則不同，只能蛋打石飛地搏擊。唯一能讓美國觀眾接受的是李小龍，但即使在加拿大長大，英文也很溜，相較於外國打仔，如《魔鬼終結者》阿諾史瓦辛格和比利時大肌肉范達爾，李小龍似乎蒙上了一層霧，是謎樣人物，故始終局限在功夫片裡。

同樣是站在美國的對立面，美國對待俄羅斯與中國有其深層文化結構所牽引的本質不同處：對俄羅斯，美國可以公開叫陣，正面對決，比誰的拳頭硬；但對中國，美國態度是隱晦暗喻的，如華為孟晚舟事件，雖沒有明面指責，但總擺脫不掉蒙古帝國的黃禍陰影，覺得中國人有「傅滿州」那陰險奸詐的一面。

故當美國眼見中國在高科技產業的崛起後，內心深處不安，怕世界秩序失衡，所以要壓制。換言之，美國可以接受和俄羅斯的兩強對決，卻無法適應與中國共存的雙霸權時代。

中國在過去很長一段時間裡，努力說服西方世界，中國崛起不會危及美國領導地位，但現在發現在美國的愛國主義下，仍視中國為「非我族類」的心態，也應該明白這是徒勞無功，所以中國也必須在「二選一」之中決定自己的道路，接受在高科技領域裡屈居老二的地位，或者投注大量國家資源與美國火併到底，但也不一定保證成功。在美俄對峙中，中國想要保持中立卻難上加難的處境，只是往後一連串身不由己的開端。（作者為元智大學資訊管理學系教授）