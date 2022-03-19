回顧歷史上的統治者，凡是遵守約束而謙卑自省一定是治人，「施政以民為本，裕民以足食為本，治民以安民為本，因民之欲而欲之，因民之惡而惡之」，政府自然受人民擁戴愛護；反之則是亂人與危邦亂世。本文列舉4位明君「漢文帝、北魏太武帝、唐太宗、宋太祖」和幾則史實為例，詮釋歷史是一面明鏡。

漢文帝守法愛民

漢文帝劉恆守法愛民，唯一的親舅薄昭干涉朝廷大政，接受大臣周勃5000斤黃金賄賂，又犯殺人罪，文帝雖有特赦權，卻不以至親曲宥，流涕賜死。他對百姓愛護無微不至，減免賦稅，勸農桑，敦孝悌，恭儉節用，休養生息，幾無佞臣鷹犬狗腿為非作歹，終達到國內殷富，刑罰不用境界。

漢文帝登基前有其他3人都具有皇親血統可以繼位，經太尉周勃、右宰相陳平、灌嬰、張蒼和劉氏家族代表劉邦大嫂陰安侯、二嫂頃王后以及遠房堂弟琅琊王劉澤，共同研商後認為劉恆最孚眾望，因此他是中國歷史第一位經由推選出來的皇帝；劉恆勵精圖治，民之所欲長在其心，創造了中國歷史上第一個盛世「文景之治」。

拓跋燾知人善用

北魏太武帝拓跋燾（鮮卑族）知人善用，信任正直的吏部尚書古弼，有次百姓投訴皇家的上古苑占地多，百姓無田可種，盼請朝廷撥出些許土地耕種。古弼聞悉面奏皇上，未料太武帝正和一名官員下棋對弈，未加理會。古弼在旁久候不耐，上前痛毆這名官員，怒斥朝廷不治，乃其之過。太武帝不但未譴責古弼，還棄棋承認過錯，聽取古弼反映民情後立刻同意。

太武帝出獵，下令壯馬作獵騎，古弼卻提供瘦馬。太武帝怒而欲殺古弼，古弼泰然表示：皇上狩獵是小事，國有危難是大事，敵人近在塞外，南朝實力亦堅強；好馬宜軍用，弱馬供獵騎，臣乃為吾國著想，死不足惜。太武帝聽罷嘆息道：「有臣如此，國之寶也」。

太武帝賞不遺賤，刑不避親，廢除惡法酷刑，節儉清素，不私皇親國戚，替北魏奠下富強基礎。司馬光評論說：「北魏繼以明元、太武，兼有青、兗，包司、豫，摧赫連，開關中，梟馮弘，吞遼碣，擄沮渠，並河右，高車入臣，蠕蠕遠遁；自河以北，逾於大漠，悉為其有；子孫稱帝者百有餘年，左（指非漢人所穿戴衣服）之盛未之有也」。

唯一遺憾是太武帝受崔浩、寇謙之影響，奉道排佛，下詔曰：「諸有佛圖、形像及胡經，盡皆擊破焚燒，沙門無少長悉坑之」，北魏太武帝滅佛，是為「三武滅佛」之一（另二位是北周武帝和唐武宗）。

唐太宗以人為鏡

唐太宗李世民以武勇平天下，以文治國，內舉不避親，外舉不避仇，廣開言路，虛心納諫。他指出「以銅為鏡可以正衣冠；以古為鏡可以知興替；以人為鏡可以知得失」（語出《舊唐書‧魏徵傳》，是唐太宗對魏徵的評價）。

隋朝開國皇帝楊堅結束南北朝大分裂時代，太子楊廣卻弒父篡位成為暴君，隋朝迅速由盛轉衰被唐高祖李淵滅國，世子李世民於玄武門之變繼位後，常藉隋煬帝亡國為例來自我警惕；並學習孟子，把人民和君主關係比作水與舟，深切體會「水能載舟，亦能覆舟」而留心吏治，選賢任能，從諫如流。

他反對隋煬帝以一人之智治天下，因此唯才是用，不計出身與恩怨。長孫無忌是後兄，魏徵、王珪俱仇敵卻係人才，唐太宗皆禮遇晉用，無所偏循顧忌；他憂國愛民，以身作則，至公守法。在位23年只使用一個年號「貞觀」，「貞觀之治」是唐朝第一個治世，為後來的盛世奠定厚實基礎。

筆者旅遊河北唐山市時，曾前往當地最著名占地萬坪的「唐山飲食博物館」，又名「唐山宴」，規模寬廣宏大，文化氛圍濃厚；亭台樓榭、小橋流水、茶坊酒肆、食鋪作坊多不勝數，被稱為是一座「能吃的博物館」。

在「唐山宴」隔壁擁有140餘間客房極具品味的「文旅酒店」充滿典雅氣息，入口大廳正面有一幅巨大的唐太宗騎馬持弓壁畫，酒店經理說當年唐太宗東征高麗時行經此地，賜名「唐山」，成為唐山市的榮耀，唐太宗留名千古由此可見一斑。

宋太祖文以治國

宋太祖趙匡胤雖出身軍武，在陳橋驛被軍士黃袍加身而登基，卻不自傲，崇尚法治，文以治國，武以安邦，造戰艦、觀水磑、閱礮車、練水戰；實施減輕徭役，賦稅專收，興修水利，發展生產，澄清吏治，勸獎農桑，積極移風易俗，促進繁榮昌盛，且有「半部論語治天下」的良相趙普相輔而成為賢君。

趙匡胤先後兩次「杯酒釋兵權」，解除有功禁軍將領及地方藩鎮的兵權，以中央集權替代地方分權，重新恢復華夏地區的統一，結束了自唐末五代十國54年的藩鎮割據混戰局面。

《宋史》記載「有群臣立功當遷官，太祖素惡之而不予」，宰相趙普堅以為請；太祖怒曰：朕固不為遷官，卿若如何？趙普曰：刑以懲惡，賞以酬功，且刑賞天下之刑罰，非陛下之刑賞，豈得以喜怒專之！太祖怒而離去，趙普無懼隨之，立於皇宮門口久之不去，太祖見狀卒從之。其氣度與從善如流由此可見。

昏君貪官國必亡

中國歷史自春秋戰國（西元前770年）迄今，歷近3000年，即使簡述亦屬一部數百萬字的中國政治史，茲再摘述一些亂國害民之弊端史事。皇帝是九五之尊，天下為其所有，誰與爭鋒？卻不乏昏亂奢侈，公私不分，國產即朕產，恣意揮霍並收受賄絡。

例如漢靈帝劉宏為侯時苦貧，即位後賣官鬻爵以為私藏。當時將領段穎、張溫雖有戰功仍奉以錢財才能擔任三公（太尉、司徒、司空稱之）；以致戚宦相爭，黃巾亂起，地方勢力各自為政，曹操「挾天子以令諸侯」，其子曹丕篡漢自立，東漢遂滅亡進入三國時代。

明神宗朱翊鈞係明朝第14代皇帝，年號萬曆，是明朝在位時間最長的皇帝，他愛錢勝過愛民，派太監催稅，大璫小監縱橫繹騷，吸髓飲血以供進奉；又挖掘歷代陵寢，豪奪民產，所至肆虐，民不聊生。他死後不過20年，明朝亡國。

大臣貪污亂國之例更不勝枚舉，如唐代楊國忠、元載，宋代秦檜、賈似道；明代嚴嵩專擅國政近20年，家產可支付全國軍餉數年；清代權臣和坤結黨營私，聚斂錢財，乾隆帝死後15天，嘉慶皇帝下旨抄家得白銀八億兩。乾隆年間清廷每年稅收不過7000萬兩，和珅匿藏財產相當清政府12年收入，天理難容而在獄中自盡。

再說元朝末年亡國將至，官員仍巧立各種名目索賄。新官上任，下屬參見要奉上「拜見錢」，沒理由硬要錢稱「撒花錢」（其見物則欲，謂之撒花），逢節有「追節錢」，過壽索「生日錢」，管事需「常例錢」，送往迎來有「人情錢」，上衙門訴訟必須給付「公事錢」。如此腐敗豈不亡國？

讀歷史預見未來

古人讀書讀史不易，在印刷術和紙未發明前，書籍得用抄寫或刻在竹簡、木牘上，一片竹簡或木牘能有多少字？所謂「學富五車」，指的是念的書超過五輛車子裝載的簡牘。因此當時讀書也有階級限制，貴族官僚子弟讀書容易，一般百姓讀書困難；知識被壟斷，「士」排在農、工、商之前不無道理。

當今的書籍雜誌浩瀚如海，小學生都不只學富五車，早年的報紙期刊典藏不易，現在早已數位化；Google幾乎能無所不查，不但資訊爆炸，被資訊淹沒，還產生「資訊焦慮」，理應有更多機會大量閱讀拓展視野記取史訓，但吾人窮一輩子時間閱讀也只是滄海一粟；《紐約時報》1987年11月13日發行的張數曾厚達1612頁（半數是廣告），超過1200萬字，重達5.45公斤，當時台灣報紙每天約12張，亦有15萬字。

歷史不是死知識而是活智慧，無論歷史的經驗法則是否經得起考驗，在陳述過去、現在與未來的過程中往往會浮現出來。法國哲學家孔德（Auguste Comte）就說「閱讀和研究歷史不是為了預見才去認知，但預見卻是認知的一部分」。

以俄烏戰爭為鑑

「昨天的新聞就是今天的歷史」，今年2月24日，俄羅斯以「去軍事化、去納粹化」為由與烏克蘭爆發戰爭，對烏克蘭首都基輔採取圍城戰術，似屬有限戰爭。但烏國境內仍遍地烽火，超過2000多名平民喪生（軍隊傷亡不詳），多處軍事設施和建築物毀於戰火，最大核電廠被攻擊占領，數十萬人遭斷水斷電，近84萬人逃離出境，國情民命危若累卵；普丁更警告說「烏克蘭若再頑抗，恐國將不存」，有限戰爭已變成全面戰爭。

尚在進行的戰爭就已成為最新的血腥歷史，聯合國安理會只能呼籲以外交方式解決烏克蘭危機，拜登早就表態不會出兵，但已為烏國總統澤倫斯基在波蘭建立流亡政府做準備。歐盟國家昔日飽受戰爭荼害，更害怕引發毀滅性核戰，因此和加澳日韓都不願派軍隊介入，只提供武器、金援和經濟制裁讓烏克蘭孤軍奮戰，出兵圍魏救趙已成歷史絕例，足以惕之悟之！

因此歷史是一面鏡子，可提供今人理解國家社會過去的興衰成敗與國際現實的殘酷，作為兩岸博弈的參考。兩千多年前《韓非子‧亡徵》就說：「國小而不處卑，力少而不畏強，可亡也」，烏克蘭不懂得新加坡重視平衡與中美的關係，學習以色列保持和美蘇的友好關係，誤認歐盟和美國是真盟友重道義，乃強勢對抗俄羅斯而瀕臨亡國就是明例。所謂「前事不忘，後事之師」，以史鑒今，以史資政，以史勵人，甚至以史諷今，都是歷史不可抹滅的吶喊與遺訓！

（作者為文史工作者）

【歐陽聖恩專欄暫時告一段落】