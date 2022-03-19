俄烏開戰時刻，人在海湖莊園籌款的川普，批評拜登的軟弱。並稱「就是你的原因方有烏克蘭。就是你的原因方有中國。你將會看到同樣的事情，台灣是下一個。」川普的評論，被美國新聞週刊（Newsweek）記者John Feng，以〈今日烏克蘭、明日台灣─美國憂心中國複製俄羅斯〉的標題，報導了川普的評論。「今日烏克蘭明日台灣」的譬喻，很快的被傳播開來。

作為評論的第三方，而且是透過「俄烏戰爭」的背景，鐵口斷言下一場戰爭將在台海間上演。被指涉的大陸與台灣，雙雙快速反應，並進行澄清與否認，這是兩岸自2016年以來難得的景象，但在澄清的說明上，彼此卻有不同的說法。

簡約的比較，大陸是以主權、內部視角來否認「烏、台間的可比性」，台灣則以自立性、外部視角去否認「台灣的脆弱性」。既然彼此都否認今日烏克蘭是明日台灣的界定，也就談不上大陸會透過傳媒塑造「認知競爭」的問題。

科技戰爭民眾更痛苦

「今日烏克蘭明日台灣」，指的是俄烏戰爭將在未來台海之間重演。俄烏戰爭爆發至今，傳媒上所呈現的只是戰場狀態，很少去討論戰爭爆發的原因，因為只要觸及這個問題，發動戰爭的邪惡者，不一定是傳媒現在的描述者，但也因為如此，外界很少能與戰爭進程，同步吸取教訓，遏制當下可能爆發戰爭的熱點。卻又惟恐天下不亂的去預測，甚至去推行自我實現的戰爭，並美其名「和平是打出來的」。

俄烏戰爭，並未如外界預期的「迅速決定」，戰爭時間拉長，讓戰爭的衝擊力，由烏克蘭戰場中心，不斷的向外擴散，因為戰爭張力，是由戰爭力量的結構所決定。這場戰爭是由軍事與非軍事的對抗力量所組成，軍事對抗聯繫著美國與北約，並局限在烏克蘭區域發展；非軍事手段，則是由美國為首的西方國家，動員全球力量，對俄羅斯進行經濟封鎖或脫鉤，是一場典型的混合戰型態。

這種型態的戰爭，已經不能以有限戰爭來定義，時間拉得越長，戰爭的傷害溢出軍事戰場之外也是必然的，如今歐洲已經面臨難民、通膨、能源問題，深刻影響著一般國民生活，正應驗了古語，「城門失火，殃及魚池」，民眾以為是制裁俄羅斯，沒想到也制裁了自己。

台灣民眾對俄烏戰爭的領悟

烏俄戰爭雖然帶來了歐洲團結，但這種團結卻是根源於歐洲無法戰略自主，法德一直在求和，求和卻不可得，但是底層民眾卻因承受著戰爭所帶來的傷害，戰爭拖得越長，承受的痛苦越久，戰爭沒有贏家。

戰爭中的軍事對抗，會不會跟隨美國與北約設想，僅是一場局限在烏克蘭的有限戰爭，其實美歐國家自己也無法保證，因為戰爭一旦開啟，便為戰爭的規律所綑綁，歷史早就有答案可循，如果西方國家不是忽視歷史教訓，那就是有意在即將到來的國際結構調整當下，讓戰爭持續燃燒，搶佔有利的基點。拜登不是一直強調，美國仍要領導世界，21世紀仍是美國的世紀嗎！

俄烏戰爭發生至今，台灣態度也很清晰，加入了美國的一方，援助了烏克蘭需求，脫鉤了俄羅斯市場，實際參與了這場外圍性質的制裁，台灣民眾必有所感，這恐怕比媒體的認知作戰，還要來得更現實，更有所領悟。15日台灣國際戰略學會與台灣國際研究學會，共同發表了烏克蘭戰爭與台海安全的民調結果，相信台海衝突，美國會派兵來台支援的比例僅有26.1%，而且人民渴望兩岸和平交往，不要挑釁或刺激中國大陸，俄烏戰爭的效應，確實反映在民眾的心理，這已經是不爭的事實。

除魔金鑰匙在於怎麼觀察烏克蘭

民調受眾是普遍性的認識，不會區分「今日烏克蘭、明日台灣」蘊含的意義，因此在調查這一個問題時，只是一種「是與否」，直覺反應的選擇，心理上對於台灣成為戰場的可能，認為是不可思議的。這也是一般民眾只能從媒體中，在為保證西方能獲得戰爭取勝的立場，所形塑的資訊做出直覺反饋，民眾根本無法理解，戰爭深層的原因。

理解明日烏克蘭，是去除明日台灣魔咒的金鑰匙。西方國家並不想停下這場戰爭，因為封存俄羅斯的歐洲身分目標尚未達成，而在未來國際政治結構轉變的當下，維護西方啟蒙時代價值的理想目的還高高被懸掛著。事實上，西方國家也很清楚這場戰爭，也只能犧牲一個烏克蘭，削弱俄羅斯國力，讓他在西方封鎖狀態下往西伯利亞去發展，但現在西方國家又再慫恿中國大陸出來調停，勸說普京結束這場戰爭，西方其背後的一石二鳥動機，不需多言。但我們現在要回頭看看，台灣會不會重蹈烏克蘭覆轍。

台灣在澄清川普的說詞，執政團隊提出了地緣戰略、軍事地理、全球科技供應、軍事能力，四個方面去詮釋川普不當的譬喻。在這四點澄清中，地緣戰略具有外部性質與其他三點不同，這卻是關鍵所在。

烏克蘭的迎狼拒虎之策

美國與北約深耕烏克蘭最起碼8年，這還不包括第一次橙色革命時，美國現任歐洲與歐亞事務的副國務卿，且具有烏克蘭人身分背景的奴蘭（Unland），在2005年出任北約代表時的經歷。在這次烏克蘭西部「國際與維和訓練中心」被炸，給出了直接證據。足見烏克蘭內部政治，烏克蘭人已經將北約力量引入，政治權力也難以自主，這場戰爭澤倫斯基的權限相當有限，談判只是一種手段，何時能成為目的，真的不可知，這些人不會將烏克蘭人的生死放在心上，烏克蘭人情何以堪。

俄烏戰爭的近因，卻又源自於澤倫斯基的治理政策，澤倫斯基上台之後，推出了清洗俄羅斯文化與對俄羅斯裔打壓的政策，烏東軍區的國民衛隊中，又有大量的崇拜納粹黨衛隊的極端武裝力量，軍區指揮官根本難以指揮與節制，用了暴力手段清洗烏東俄羅斯裔，且在2月24日開戰前幾天，還加大對盧甘斯克、頓內茨克這兩個地區的炮擊，撕毀了2015年「德、法、俄、烏」共同確立的明斯克協議，頗有主動求戰的意謂。造成前述兩個地區的緊張，讓俄羅斯難以置身事外，烏俄陷入了安全困境的惡性循環，最終導致了戰爭災難，這也是開戰原因的一種。

雖然北約對烏克蘭軍隊進行北約式的軍事訓練，仍難阻滯俄羅斯推進節奏，美國與北約又唯恐戰火焚身，拒絕派兵進入烏克蘭，戰爭卻又形成了，烏戰烏克蘭（人）化的悲慘局面，這勾起了台灣4、5年級生的記憶，美國在軍事徹離越南戰場時，所說出的越戰越南（人）化的歷史悲劇的重演。烏克蘭苦盼的共同安全，仍遙不可及，但戰爭已經沒有回頭箭，烏克蘭迎狼拒虎的政策，讓自己陷入兩頭困局。

地緣戰略夾帶著凶險性

接下來要問，俄烏的安全困境可不可以避免？答案是否定的，戰爭是由地緣性與戰略企圖所決定的，烏克蘭一旦加入地緣戰略操作者的戰略企圖，就已經陷入戰爭的宿命。這是甚麼道理呢？

前面說過，地緣一詞包含著地理與空間兩個概念，戰爭行動是一種地理概念，但戰爭企圖卻是一種空間的設想，但這部分大都是隱密著，因為涉及擴張與生存衝突的貪欲，一般民眾是看不到的，但這卻可以從地緣學者的身上找到答案。

布里辛斯基在其《大棋局》一書中指出:「烏克蘭是歐亞棋盤上一個新的重要地帶。沒有烏克蘭，俄羅斯就不再是一個歐亞帝國。少了烏克蘭的俄羅斯，仍可爭取帝國地位，但所建立的將基本是個亞洲帝國。」意思也就是說，要讓俄羅斯成為亞洲國家，歐洲的邊界確立在烏克蘭的國境。這也是北約不斷東擴，承諾讓烏克蘭進入北約的原因。正好烏克蘭也一直想加入北約，不但先行讓渡了內部治理的權力，又實施刺激俄羅斯政策，以為如此，一旦有事，北約會加入烏克蘭戰局，但如今烏克蘭借助外力的期望破滅，烏克蘭人又無法自主停戰，戰火的蹂躪，何時才是盡頭？

但這能怪美國與北約的狡詐嗎？越戰越南化的決策者季辛吉，早在2014年便忠告烏克蘭，烏克蘭在為自己生存與發展時，不能成為任何一方的前哨，可惜，烏克蘭的菁英並沒有把季辛吉的話聽進去，真令人惋惜。

台灣能打敗魔咒嗎？

明日烏克蘭，今日台灣的戰場設定，只不過是西方盤算著，透過這兩場戰爭，卸掉俄羅斯與中國大陸的國力，甚至裂解過於龐大的土地與資源，讓美國夢得以無礙實現，讓西方啟蒙傳統得以成為國際唯一的政治文化。台灣成為烏克蘭，只不過是交易藝術的川普，說出美國心裡的話而已，也不必大驚小怪。

重要的是，台灣有沒有犯了烏克蘭的錯誤，在還沒有獲得共同安全的保證之下，便急急忙忙作出迎狼拒虎的政策，結果反被大野狼驅策與老虎進行廝殺，這種政策可以賦予烏克蘭陷阱稱號，台灣會不會自己走進這個陷阱，這才是重要的關鍵。

新加坡外長維文的說詞，或許可以提供我們參考，面對俄烏戰爭他對新加坡提出的教訓是，對外政策要保持睦鄰而不選邊，要強化自身的軍事能力，（各政黨）要防杜內部政治受第三方控制的可能。烏克蘭全犯了，烏克蘭陷阱的典範在眼前，台灣實不必在意川普說甚麼，而是台灣應該要在意自己怎麼做，才能避免烏克蘭陷阱！

（作者為台灣國際戰略學會秘書長、博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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