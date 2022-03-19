為保護兒童青少年免於菸害，行政院於今年1月14日將「菸害防制法修正草案」送請立法院審議，並已於3月1日經院會一讀交付社會福利及衛生環境案委員會審查。根據衛福部國健署官網，此次修法重點因而聚焦於將近年新興的電子菸、加熱式菸品等納入菸害防制規管對象，包括禁止電子菸之類的菸品，以及嚴格管制符合菸品定義之新類型產品。

正因為這種新類型菸品的橫空出世，從2014年起，世界衛生組織（WHO）每兩年召開一次的「菸草控制框架公約」在當年舉行的第六次締約方會議（COP6），就首次建議各締約方應考量禁止或以適當方式，管制尼古丁及非尼古丁電子傳送組合物。緊接著在2016年的COP7，進一步建請此類產品之製造、輸入、銷售、展示或使用，應以法令規定禁止或管制。到了2018年的COP8，又進一步認定加熱菸為應受各國法令管制之菸品。面對這種國際新趨勢，促使國健署於2019年5月正式啟動菸害防制法的修法工程，在歷經逾兩年半的研議、諮商、溝通，最終才得以將修正草案送請立法院審議。

目前，立法院衛環委員會雖然尚未開始審查，但從連日來，包括朝野立委都不約而同的爭相就修正草案發表意見，也可顯見儘管目前新冠疫情仍未緩解，有關俄烏戰爭的動態及影響更是成為各方關注、熱議的話題，但有關如何規管電子菸、加熱菸，仍能吸引朝野立委的關注，益發凸顯這確是一個不容輕忽的重要議題；而朝野立委的分心關注，自然也是善盡民意代表職責的應有之義。

然而，當進一步檢視這些委員的發言內容，則會發現其中存有一些無心之失。例如民進黨籍的兩位委員於15日在立法院舉行記者會，呼籲政府應提高禁止吸菸的年齡，從現行法的18歲予以提高至20歲，提高罰鍰與增加菸盒警示的圖文比例。然而，已經送至衛環委員會的行政院版修正草案，這二項訴求其實都已入列。則兩位委員還要大張旗鼓的召開記者會，只能歸因於並未掌握修正草案內容的缺失，或是只想搭便車出風頭而已！

類似的情況同樣也出現在國民黨委員的身上。有委員引述國健署於108年5月2日的新聞稿，提到「新興的電子菸、加熱式菸品也是一樣，都會對人體健康造成危害」，然後質疑不過三年的時間，政策居然大轉彎，將加熱菸納入管理。然而，檢視行政院的修正草案，除了在第十條增訂禁止加味菸品的規定外，在第十五條更是增訂「任何人不得製造、輸入、販賣、供應、展示、廣告或使用類菸品」之規定，則委員質疑「政策大轉彎」，應是言過其實了！

儘管朝野立委針對菸害防制法的修法、將加熱菸正式納入規管，予以解讀成是代表政策上已經將其解禁，從而強調除了傳統紙菸之外，包括加熱菸也應比照「雙禁」，才是「菸害防制」最佳的對策，並進而質疑這樣的「政策大轉彎」，其中到底有誰介入關說？

包括國民黨總召曾銘宗等人所提出的質疑，姑不論是否確有此事，但是長期投入菸害防制工作的董氏基金會方面，則已預警式的引述WHO最新的「全球菸草流行報告」，指出菸草公司的目標就是要讓下一代繼續對尼古丁成癮，而新型菸品就是他們的新武器。從而，即使現階段，並未出現相關的菸草業者，透過關說希望解禁加熱菸草等新樣態的菸品，但在立法院的修法審議過程、以及新法通過後的執法階段，菸草相關業者或者設法鑽法律的漏洞，或者關說找尋執法的漏洞，應該是勢之必然。

因此，面對衛環委員會即將展開「菸害防制法」的修法，著眼於讓青少年得以遠離菸品的誘惑與傷害，如何讓新版菸害防制法既周延又可行，無疑是包括朝野立委都應跨越黨派成見，共同迎接不再有菸害的健康大未來。

而行政部門能否貫徹修法初衷，而不只是自詡「與世界同步」，則不只朝野立委、自然也包括董氏基金會等相關民間團體，都應共同投入監管才對！

最後，我們並期待如果菸害防制法的修法能夠真正落實，進而能夠成為一個典範，讓其他的公共政策與法規的制訂與修訂，有所依循，跨越黨派成見，獲致利益極大化、副作用極小化的權益，進而出現正向循環效應，則國家幸甚！全民幸甚！