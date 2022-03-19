天空灰濛濛、空氣品質又不好，若是本身體質就比較敏感的人這兩天只要出門一趟，想必都會覺得十分難受。就算戴了口罩，暴露在外的雙眼進到家門一看，一樣是紅通通的、痠澀得不得了。其他地方尚且如此，更別提因為中火火力全開，導致空氣品質又更加惡化的中部地區了。

而且因為大氣條件本就不好，台中市政府雖然事前已經要求中火降載，但中火以預估尖峰備載容量率會低於10%為由，依照中央規定並沒有配合降載義務拒絕。經濟部長王美花18日也只是對媒體表示，穩定供電是國人期待，降低空污是目標，盡早讓燃氣機組上來代替燃煤比較重要。台電緊接著就在18日下午發出聲明，承諾會讓第一部燃氣機組在2025年正式上線，同時希望能在2026年啟動拆除2部燃煤機組及1根煙囪，達成台中市政府「以氣換煤」的要求。

至於為什麼台中市長盧秀燕會一直堅持要求中火「先公後私、汰舊換新、先拆後建」的原則呢？台中市政府環保局長就表示，303興達電廠出問題之後，中火救援滿載發電的情況越來越普遍。只要電力發生缺口，不僅是讓燃煤機組滿載發電，連備用燃油機組也會併聯使用。因此可以預見，即便日後燃氣機組上線，若不強迫要求中火拆除舊有的備用機組，只要未來又出現缺電，燃煤機組倘若又被要求火力全開，中部的空氣品質根本不可能改善。

林佳龍在台中市長任內，就曾說過中火是台中空污的最大來源，並讓台中市政府自訂了生煤管制自治條例，要求中火減煤。然而中央執政的蔡政府卻在林佳龍卸任台中市長後，宣布地方自行訂定的生煤管制條例無效，鬆綁了中火的燃煤限制。雖說經濟部和台電後來還是為了降低中火造成的空氣污染，承諾中火的10部燃煤機組在空污季節最多只會開到7部，不過因為303至今每日都發生的零星停電事件，中火可以用的7部燃煤機組為了救急幾乎都趨近滿載。在這樣的情況之下，排出來的廢氣與造成的污染依舊不容小覷。

穩定供應的電力與乾淨清新的空氣，應該是所有民眾在日常生活當中都能同時享有的權利。然而因為蔡政府一方面想滿足2025非核家園的能源目標以及2050年台灣全面碳中和的環保目標，另一方面又還沒有成熟穩定的規畫，導致現在台灣在發電與空污之間變成進退兩難、首鼠兩端的尷尬局面。

今天想讓中部民眾可以呼吸新鮮空氣、減少碳排，台中火力發電廠就不能讓燃煤機全力運轉；但中火的燃煤機如果不全力運轉，全台灣就會有很多地方無電可用。所以為了讓影響範圍「比較沒有這麼大」，最後就只好犧牲中部的空氣品質，讓中部人替全台灣「用肺發電」。這樣的權衡真的合理嗎？對中部人來說真的公平嗎？（作者為口譯工作者）

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