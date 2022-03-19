近一週來行政院長蘇貞昌在立法院院會答詢時的粗俗表現，引起了各界廣泛批評。主持立法院的游錫堃院長，也該適時作自我嚴厲的檢討，因為國會殿堂上，游院長似乎是個木頭人，任蘇踐踏，而沒有維護國會該有的尊嚴！

立法院長是個崇高的職位，因為他代表了兩千三百萬台灣同胞，監督着行政單位，怎可容許一個沒有明顯政績表現，且粗暴對待立委的行政院長，在國會殿堂中撒野呢？

在游兩年多的任期中，行政院長蘇貞昌在立法院有多次反質詢的脫序演出紀錄，完全不把立法院及委員看在眼裡，更談不上禮貌和尊重，而游錫堃院長對這些都能視若無睹，就說明他也是一個不夠格的立院院長！

就以這次蔣萬安委員的質詢，對未來缺電的情形，蘇當場無法提出行政院的保証，怎可反而惱羞成怒的咆哮於國會殿堂上，粗暴地用蔣委員曾祖父過去的事，作出風馬牛毫不相干的反質詢！其言行與態度，都已嚴重污辱了國會及立法委員。

蘇貞昌過去答詢時曾吼過委員說：「叫什麼叫！」駡過委員「不要臉」或「吵死了」等話語，在最近幾天，更變本加利的說出「猴子露出紅屁股」的辱人言語，完全沒有政治首長應有的風度，倒像是一個無知的流氓！

在立院院會中，無論質詢的委員，或備詢的行政首長，都不應有脫序的表現，而維持現場秩序的立法院長則責任重大，當日蔣委員與蘇院長雙方過激的攻防，主席游錫堃竟然沒有立即採取處置的動作，像極了僅是一尊擺設的道具，實在說不過去。據說，立院副院長蔡其昌在主持同樣的院會時，就常有制止不當發言的調節處置。兩相比較之下，就可看出各人政治修為之不同了！

蘇貞昌此次污辱立委及咆哮國會，加上以前多次不良表現，都應視為是他對全體委員的輕視，更是對立法院的不尊敬，立院實在沒有繼續容忍的道理。所以游錫堃實有必要，要求蘇揆對立法院鄭重道歉，如果將來他膽敢再犯，也可將他列為立院不受歡迎的政治人物。

此事非同小可，因為涉及到國會的尊嚴，及我們民主政治的水平，立院院長應不計黨派的，都要嚴肅的重視我國政治倫理，更要保護全國的最高民意機構！我們的民主憲政需要更高的政治素養，以免我們常常是外人口中取笑的「台式民主」！（作者為資深媒體人）

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