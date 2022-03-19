外交部長吳釗燮近來不斷接受外媒專訪，每次都利用機會大肆抨擊中共對台進行武力威脅，也不斷強調台灣有決心自我防衛，毫不懼戰。日前還向台灣媒體透露美國即將再度對台軍售，儼然以國防部長或陸委會主委自居，樂此不疲。

但是吳釗燮對於外交本業卻含糊其詞，任內斷交6國也不以為意。

媒體報導，我國友邦帛琉將於4月中旬主辦「我們的海洋大會」（OCC）。蔡英文總統擬指派環保署長張子敬擔任特使參加會議，但駐美代表處電報轉述美方強烈建議，此行務必低調，避免在會場或官方名冊使用國名或國旗等主權象徵符號。

「我們的海洋大會」是2014年由歐巴馬政府的國務卿凱瑞倡議，邀請世界瀕臨海洋的國家參與，共同致力於海洋資源保育及環境永續工作。我國過去曾應邀參加，但因主辦國皆與我無邦交，因此我團無法以正式國名參加。

本次大會主辦國帛琉為我邦交國，我國在當地設有「中華民國駐帛琉共和國大使館」，並在各種正式場合懸掛國旗。如今美國要求我方低調，不得使用正式國名，不得展示國旗，實在是令人難以接受。也必然會引起帛琉當地媒體的疑惑。

外交部表示，我國將在維護國家尊嚴的前提下，本著「專業、務實、有貢獻」的原則，積極參與此次海洋大會。吳釗燮身為外交部長，如何維護國家尊嚴，同時又不違抗美國的旨意，正考驗著吳釗燮的外交智慧。

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