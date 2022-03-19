真的不知道指揮中心在磨蹭甚麼，看到國外都在無條件或有限條件的全面解封，指揮中心一定要再花1個月研究解封條件。用膝蓋想都知道根本不想解封，1個月後研議的結果也一定會限東限西，最後會拖到6月底才全面開放邊境，可能還會有但書。

為什麼會是6月？因為6月30日指揮中心的財庫《紓困振興特別條例》屆滿，屆時指揮中心徒有《傳染病防治法》，但缺乏執法過程中所需的經費，說得更白一點，缺乏撒幣籠絡醫事團體的籌碼。在只剩棒子，沒有胡蘿蔔之後，指揮中心應該也會同時退場，指揮官更可順勢功成身退，帶著滿滿的伴手禮，為黨正式投入台北市長選戰。

更何況邊境解封與台灣「群體免疫」的程度一丁點關係都沒有。台灣根本沒有瘧疾與黃熱病的群體免疫，但一樣可與疫區國家互通，原因就在於有旅遊醫學門診可保護出境的國人，打了疫苗或服了預防性用藥，就可安全的出入國境。全體國人的「群體免疫」程度代表著社區可開放的程度，為社區解封的指標。台灣的社區早就解封了，可見官方早就認可了台灣已經達到足夠的「群體免疫」了。

為什麼在面臨邊境解封時，老掉牙的「群體免疫」概念又被加碼提出。強調第三劑疫苗必須要接種到8成才來考慮邊境解封，又精神錯亂到提出不考慮「打完疫苗免隔離」，除非有新型藥物，但偏偏又買不到新型藥物。所以可以看出政府根本在為邊境解封設下重重路障，而且相左的路障還都沒有學理依據，反倒嗅出了指揮中心的政治企圖。

台灣由於疫苗採購政策的荒腔走板，到了Omicron的時代，才買到對抗阿爾法以前病毒的即期疫苗。當然接下去即將面臨的最大政治風暴就是疫苗過期銷毀，這又會讓人再度想起官員採購疫苗的貪、老百姓無疫苗而死的慘、官民爭相搶殘劑的亂、以及政府拒絕對疫苗賠償的狠，都會成為指揮官換跑道選舉的政治包袱。

所以先「超前部署」以邊境解封執行政治消毒，以「群體免疫」為幌子，恐嚇老百姓必接種即將過期，又無針對Omicron防護確效的無效加強針。目的就在促銷指揮中心買的過時疫苗，讓疫苗過期銷毀前，讓老百姓用身體銷毀。大部分進口疫苗又剛好在6月底到期，這就讓人覺得「不寒而慄」，為什麼政府在面對科學的防疫時，還要搞出這麼多政治算計。而背後的真正用意只在為指揮官換跑道選舉，多添些嫁妝而已。

撇開了這些嫁妝算計，台灣要執行邊境解封的唯一條件是關口的「落地篩查」落實度。不管由哪個國家出入境，關口都能夠擋掉所有的感染者，台灣就安全了。檢疫時間若再能以台灣的地方公共衛生量能及「多層次篩查」有效縮短到1天甚至更短，邊境就能安全又有條不紊的全面開放，恢復到以前的榮景。讓老百姓日子過得好才是給指揮官最好的嫁妝，也才能抹去老百姓心中對疫苗政策的恨，指揮中心真該好好盤算盤算。（作者為中華民國防疫學會理事長）